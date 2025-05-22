Yaşam

Bursa'da akılalmaz olay! Lazer tutma kavgasında kan aktı: 2 yaralı

Bursa'da bir parkta "lazer tutma" nedeniyle tartışma çıktı. Gerginlik kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Meydana gelen bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. İki şüpheli kaçarken yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Bursa'da akılalmaz olay! Lazer tutma kavgasında kan aktı: 2 yaralı

Olay, saat 22.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi'ndeki Kültür Parkı içerisinde meydana geldi. H.T. (16) ve arkadaşı A.A.B. (15), kız arkadaşlarıyla parkta oturup sohbet ederken, tanımadıkları M.D. (17) ile Ramazan Y. (20) yüzlerine lazer ışığı tuttu.

(Foto: DHA)(Foto: DHA)

Yüzlerine gelen ışıktan rahatsız olan H.T. (16) ve arkadaşı A.A.B. (15), lazer tutan 2 şahsı uyardı. Şahıslar arasında bir anda gerginlik çıktı. Gerginlik kavgaya dönüştü. Kavgada M.D. (17) ve Ramazan Y. (20), bıçaklarla H.T. ile arkadaşı A.A.B.'yi yaraladı.

İki şüpheli kaçarken yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan H.T.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

(Foto: DHA)(Foto: DHA)

Kaçan şüpheliler, Cuma Mahallesi Nuri Doğrul Caddesi'nde polis ekiplerince yakalandı. Suç aletleri ile yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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