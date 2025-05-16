Yaşam

Nazilli’deki vahşette kulaklık detayı! Cani itfaiye erinin planını bozdu

Aydın’da evini kundaklayarak eşi ve iki çocuğunun ölümüne neden olan cani itfaiye eri Turgay Gezgin'in ilgili yürütülen soruşturmada çarpıcı detaylara ulaşıldı. Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz'in olay yerindeki incelemeleri sonucunda özellikle anne Fatma Gezgin'in kulağındaki kulaklık detayı, bu korkunç katliamı aydınlattı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
ABONE OL
Nazilli’deki vahşette kulaklık detayı! Cani itfaiye erinin planını bozdu
AİLESİNİ YAKAN İTFAİYECİNİN GÖRÜNTÜLERİ!

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, itfaiye eri Turgay Gezgin'in, eşi ve 2 çocuğunu kaybettiği evindeki yangını çıkardığı iddiasıyla tutuklandığı soruşturmanın detayları ortaya çıkmaya devam ediyor.

Cani Turgay Gezgin ve ailesi (AHABER)Cani Turgay Gezgin ve ailesi (AHABER)

Yeni Asır'ın haberine göre Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, yangın sonrası olay yerine bizzat giderek incelemelerde bulundu. Anne ve iki çocuğunun aynı yatakta yan yana cansız bedenlerini gören Dilsiz, anne Fatma Gezgin'in kulağındaki kulaklık ve rahat uyku pozisyonundan şüphelendi.

Aydın'da korkunç olayAydın'da korkunç olay

Başsavcı Dilsiz, "Çocukların cansız bedenlerini görünce Bolu'daki otel yangını aklıma geldi. Anne ve çocuklarının yangından önce uyutulduğuna dair bulgular elde ettik. Doğalgaz ve dumandan etkilenen bir kişi uykudan uyanır, direnç gösterir. Ancak burada öyle bir durum yoktu." dedi.

Katil itfaiye eri Turgay Gezgin’in evden çıkma görüntüleri (AHABER)Katil itfaiye eri Turgay Gezgin’in evden çıkma görüntüleri (AHABER)

ŞEYTANİ PLAN 12 DAKİKADA UYGULANDI

Soruşturma, Turgay Gezgin'in korkunç planını ortaya çıkardı. Yangından bir gün önce veterinere giderek "hayvanları uyutacak ilaç" talebiyle eter alan Gezgin, bu maddeyi eşi ve çocuklarının yemek ve içeceklerine karıştırarak onları bayılttı.

Hepsini yatak odasında aynı yatağa yatıran Gezgin, doğal gaz borusunu çiviyle deldi, evi ateşe verdi ve ruhsal sorunları nedeniyle raporlu olmasına rağmen işe gitti. Kamera kayıtları, Gezgin'in yangından sadece 9 dakika önce evden çıktığını gösterdi.

İLK CİNAYET GİRİŞİMİ KEDİNİN UYANIKLIĞIYLA ENGELLENDİ

Olaydan 15 gün önce, Gezgin'in mutfaktaki doğal gaz borusunu çiviyle delerek ailesini zehirlemeye çalıştığı ortaya çıktı. Ancak evdeki kedi, gaz kokusunu fark eden Fatma Gezgin'i uyandırarak faciayı önledi. Teknisyenler, borunun kasıtlı olarak delindiğini tespit etti. Fatma, bu olayı bir kaza sanarak yakınlarına anlatmıştı.

YASAK AŞK VE ÇELİŞKİLİ İFADELER

Soruşturma, Turgay Gezgin'in Nazilli Devlet Hastanesi'nde hemşire olan F.T. ile bir yıldır yasak aşk yaşadığını ortaya koydu. Yangından kısa süre sonra nişanlanan Gezgin, sevgilisine olaydan önce "Kötü şeyler olacak, ölüm ya da deprem gibi" mesajları göndermiş.

Çelişkili ifadeler veren Gezgin, "Eşimle ayrılacaktık, ama aileler barıştırdı," diyerek kendini savunmaya çalıştı. F.T. ise Gezgin'in eşini sevmediğini sıkça dile getirdiğini belirtti.

İtfaiyeci caniden şeytani plan!İtfaiyeci caniden şeytani plan! İTFAİYECİ CANİDEN ŞEYTANİ PLAN!