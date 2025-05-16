Nazilli’deki vahşette kulaklık detayı! Cani itfaiye erinin planını bozdu
Aydın’da evini kundaklayarak eşi ve iki çocuğunun ölümüne neden olan cani itfaiye eri Turgay Gezgin'in ilgili yürütülen soruşturmada çarpıcı detaylara ulaşıldı. Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz'in olay yerindeki incelemeleri sonucunda özellikle anne Fatma Gezgin'in kulağındaki kulaklık detayı, bu korkunç katliamı aydınlattı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, itfaiye eri Turgay Gezgin'in, eşi ve 2 çocuğunu kaybettiği evindeki yangını çıkardığı iddiasıyla tutuklandığı soruşturmanın detayları ortaya çıkmaya devam ediyor.
Yeni Asır'ın haberine göre Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, yangın sonrası olay yerine bizzat giderek incelemelerde bulundu. Anne ve iki çocuğunun aynı yatakta yan yana cansız bedenlerini gören Dilsiz, anne Fatma Gezgin'in kulağındaki kulaklık ve rahat uyku pozisyonundan şüphelendi.
Başsavcı Dilsiz, "Çocukların cansız bedenlerini görünce Bolu'daki otel yangını aklıma geldi. Anne ve çocuklarının yangından önce uyutulduğuna dair bulgular elde ettik. Doğalgaz ve dumandan etkilenen bir kişi uykudan uyanır, direnç gösterir. Ancak burada öyle bir durum yoktu." dedi.