Nazilli’deki vahşette kulaklık detayı! Cani itfaiye erinin planını bozdu

YASAK AŞK VE ÇELİŞKİLİ İFADELER



Soruşturma, Turgay Gezgin'in Nazilli Devlet Hastanesi'nde hemşire olan F.T. ile bir yıldır yasak aşk yaşadığını ortaya koydu. Yangından kısa süre sonra nişanlanan Gezgin, sevgilisine olaydan önce "Kötü şeyler olacak, ölüm ya da deprem gibi" mesajları göndermiş.