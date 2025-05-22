Siirt’te ev yangını: Aile son anda kurtuldu

Kurtalan ilçesine bağlı Üçpınar köyünde çıkan yangında bir ev tamamen küle dönerken, evdeki aile bireyleri son anda kurtuldu.

Giriş Tarihi: 22.05.2025 03:03

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Siirt'in Kurtalan ilçesi Üçpınar köyünde Ali Keklik'e ait evde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek evi tamamen kullanılamaz hale getirdi.

Yangını fark eden aile bireyleri son anda dışarı çıkarak canlarını kurtardı. Köy halkı, kuyu suyu ve kendi imkânlarıyla yangına müdahale etti. Yangında can kaybı yaşanmazken, evde büyük çapta maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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