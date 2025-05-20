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Adana vahşet! Sevgilisini 10 yerinden bıçaklayıp intihar etti | Cinayette 6 sayfalık mektup detay

Adana'da korkunç bir cinayet yaşandı. Genç kadın, evde sevgilisi tarafından 10 yerinden bıçaklanarak katledildi. Gözü dönen cani kadını öldürdükten sonra 6 sayfalık bir mektup yazdı ve 12. kattaki evden kendini boşluğa bırakarak intihar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler iki kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş Tarihi: 20.05.2025 01:20 Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 01:21
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Adana vahşet! Sevgilisini 10 yerinden bıçaklayıp intihar etti | Cinayette 6 sayfalık mektup detay

Adana'da genç bir kadın, evde sevgilisi tarafından 10 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Katil zanlısı, cinayetin ardından 12. kattan atlayarak intihar etti.

Olay, Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Engin Yüce (31), evinde buluştuğu kız arkadaşı Şevval Çiftçi (23) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Fotoğraf-İHAFotoğraf-İHA

GENÇ KADINI 10 YERİNDEN BIÇAKLAYIP ÖLDÜRDÜ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yüce, mutfaktan aldığı bıçakla Çiftçi'ye saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden 10 bıçak darbesi alan genç kadın hayatını kaybetti.

Fotoğraf-İHAFotoğraf-İHA

6 SAYFALIK MEKTUP YAZIP İNTİHAR ETTİ

Cinayetin ardından Yüce, geride 6 sayfalık bir mektup bırakarak, 12. kattaki evden kendini boşluğa bıraktı. Beton zemine düşen şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. Apartmandan gelen gürültü üzerine çevredeki vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, iki kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi.

Engin Yüce ve Şevval Çiftçi'nin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.

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