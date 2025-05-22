Balıkesir'de bina yangınından acı haber: Cansız bedeni çıkarıldı

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesindeki 3 katlı binada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, alevlerin içinde kalarak yanan 1 kişinin cesediyle karşılaştı. Ayrıca yangında binadaki bir köpeğin de öldüğü tespit edildi.

Giriş Tarihi: 22.05.2025 01:15

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Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde, 3 katlı binada çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Akıncılar Mahallesi Yağhane Sokak'ta alt katı depo olarak kullanılan 3 katlı binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

CANSIZ BEDENİ İLE KARŞILAŞTILAR

Yangına müdahale eden ekipler, alevlerin içinde kalarak yanan 1 kişinin cesediyle karşılaştı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Yapılan incelemede, cesedin Mustafa Uzun'a ait olduğu belirlendi. Uzun'un cesedi, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Binadaki bir köpeğin de öldüğü yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma devam ediyor.

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