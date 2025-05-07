Metroda vahşet! Eski eşi tarafından canice katledildi

Bu sırada tabancayı ateşleyen Nayki, N.O.'yu başından vurup, olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde N.O.'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Adana 'da N.O. (54), eski eşi Mehmet Ali Nayki (58) tarafından metro alt geçidinde başından tabancayla vurularak öldürüldü.

Fotoğraf-DHA

TABANCASIYLA BİRLİKTE YAKALANDI

Bölgeye sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Yunus Timleri, cinayet şüphelisi Mehmet Ali Nayki'yi olayda kullandığı değerlendirilen tabanca ile yakaladı.

Polis ve savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından eski eş kurbanı Neriman Onur'un cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Emniyet Müdürlüğünde şüpheliyi sorguya alan polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.