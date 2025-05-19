Yaşam

Galatasaray'ın şampiyonluğunda çifte kutlama: Evlilik teklifiyle damga vurdu

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'te şampiyonluğunu ilan etmesiyle taraftarına unutulmaz bir mutluluk yaşattı. Sarı kırmızılı taraftar gece boyunca sokaklarda coşkuyla kutlamalarını gerçekleştirirken ilginç bir olay yaşandı. Fethiye'de Galatasaray taraftarı Cem Ateş, sevgilisi Selen Maya Arıcı'ya sürpriz bir evlilik teklifi yaptı. Genç kadın evet cevabını vermesi üzerine taraftarlar çifti alkışlayarak tebrik etti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
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Galatasaray'ın şampiyonluğunda çifte kutlama: Evlilik teklifiyle damga vurdu

Fethiye ilçesinde, Galatasaray'ın şampiyonluğu garanti altına almasıyla coşku dolu anlar yaşandı. Beşkaza Meydanı'nda yapılan kutlamalar sırasında, Galatasaray taraftarı Cem Ateş sevgilisi Selen Maya Arıcı'ya süpriz bir evlilik teklifi yaptı.

Sevgilisine evlenme teklifi eden genç, evet yanıtını almasıyla Galatasaray taraftarı çifti tebrik etti. (DHA) Sevgilisine evlenme teklifi eden genç, evet yanıtını almasıyla Galatasaray taraftarı çifti tebrik etti. (DHA)

TARAFTARDAN ALKIŞ TUFANI

Büyük bir şaşkınlık yaşayan Arıcı, mikrofonu eline alarak meydanı dolduran sarı-kırmızılı taraftarlara dönüp, 'Evet diyeyim mi' diye sordu. Taraftarların coşkulu alkışları ve 'Evet' tezahüratları arasında Arıcı, teklife 'Evet' yanıtını verdi. Çevredeki taraftarlar çifti alkışlayarak tebrik etti. Galatasaray bayrakları ve meşaleler eşliğinde kutlamalar, hem şampiyonluk hem de bu özel anı ile birlikte uzun süre devam etti.

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