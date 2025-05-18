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Cimbom 10 numara 5 yıldız! Galatasaray 3. kez şampiyon oldu: Taraftarlardan coşkulu kutlama

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.05.2025 21:19 Güncelleme: 18.05.2025 22:22
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Cimbom 10 numara 5 yıldız! Galatasaray 3. kez şampiyon oldu: Taraftarlardan coşkulu kutlama

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Bellona Kayserispor'u 3-0 yenerek bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte sarı-kırmızılı taraftarlar şampiyonluğu doyasıya kutladı. Ellerindeki meşaleler ve Galatasaray bayraklarıyla marşlar söyleyen taraftarlar, meydanları bayram havasına çevirdi. ahaber.com.tr editörleri Okan Beltek ve Murat Akıncı RAMS Park'taki şampiyonluk kutlamasını yakından takip etti. Galatasaraylı futbolcular, şampiyonluk sonrası duygularını ahaber.com.tr ile paylaştı. Sarı-kırmızılılar Arjantinli yıldız Mauro Icardi’nin öncülüğünde kutlamalarda “Fener ağlama” şarkısını söyledi.İşte o kutlama anlarından görüntüler...

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın Kayserispor'u mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Galatasaray taraftarları şampiyonluğu doyasıya kutladı. ahaber.com.tr editörleri Okan Beltek ve Murat Akıncı RAMS Park'taki şampiyonluk kutlamasını yakından takip etti.

GALATASARAY 3. KEZ ŞAMPİYON OLDU!

STADIN ÜSTÜ BAYRAKLA KAPATILDI
Galatasaray, 25. zaferin onuruna Rams Park'ın üstünü dev bir bayrakla süsledi. Sarı-kırmızılı renklerin hâkim olduğu bayrakta, "25" rakamı dikkat çekerken, şampiyonluk vurgusu ve Galatasaray arması görsel şölenin en çarpıcı anlarından biri oldu.

Fotoğraf- ahaber.com.trFotoğraf- ahaber.com.tr

AVRUPA'DA YENİ HEDEF

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından RAMS Park'ta kutlamalar doruğa çıktı.

GALATASARAY 3. KEZ ŞAMPİYON OLDU!

Binlerce taraftarın eşlik ettiği kutlamalarda tribünlerde meşaleler yakıldı, tezahüratlar stadyumu inletti.

Fotoğraf-ahaber.com.trFotoğraf-ahaber.com.tr

Bu görkemli anlara eşlik eden detaylardan biri ise şampiyonluk coşkusunun üzerine çalınan Şampiyonlar Ligi müziği oldu.

GS'Lİ OYUNCULAR AHABER.COM.TR'YE KONUŞTU

Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün şampiyonluk sonrası duygularını ahaber.com.tr ile paylaştı.

GALATASARAY 5. YILDIZINI ALDI!

Tribünler o anlarda hem şampiyonluğu hem de Avrupa hayalini bir arada yaşadı.

Fotoğraf-İHAFotoğraf-İHA

Taraftarlar maç bitimiyle Florya Metin Oktay Tesisleri'nin önüne gelerek kutlama yaptı.

Fotoğraf-ahaber.com.trFotoğraf-ahaber.com.tr

F.BAHÇE'YE GÖNDERME

Galatasaray maç sonrası reklam panolarına "Türkiye'nin ilk ve tek 5 yıldızlı şampiyonu" yazısını yansıtarak rakibi Fenerbahçe'ye gönderme yaptı.

GALATASARAY 5 YILDIZLI ŞAMPİYON!

CIRO KUTLAMA İÇİN SAHADA

Dries Mertens'in oğlu Ciro, galibiyet sonrası sahaya inerek babası ile kutlamalara katıldı. O anları ahaber.com.tr editörü Murat Akıncı görüntüledi.

GALATASARAYLI FUTBOLCULARDAN FENERBAHÇE'YE BİR GÖNDERME DAHA

Maçın bitimiyle birlikte şampiyonluğu doyasıya kutlayan Galatasaray futbolcuları, rakibi Fenerbahçe'yi de unutmadı. Sarı-kırmızılılar Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin öncülüğünde kutlamalarda "Fener ağlama" şarkısını söyledi.

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