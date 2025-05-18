Cimbom 10 numara 5 yıldız! Galatasaray 3. kez şampiyon oldu: Taraftarlardan coşkulu kutlama
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Bellona Kayserispor'u 3-0 yenerek bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte sarı-kırmızılı taraftarlar şampiyonluğu doyasıya kutladı. Ellerindeki meşaleler ve Galatasaray bayraklarıyla marşlar söyleyen taraftarlar, meydanları bayram havasına çevirdi. ahaber.com.tr editörleri Okan Beltek ve Murat Akıncı RAMS Park'taki şampiyonluk kutlamasını yakından takip etti. Galatasaraylı futbolcular, şampiyonluk sonrası duygularını ahaber.com.tr ile paylaştı. Sarı-kırmızılılar Arjantinli yıldız Mauro Icardi’nin öncülüğünde kutlamalarda “Fener ağlama” şarkısını söyledi.İşte o kutlama anlarından görüntüler...
Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın Kayserispor'u mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Galatasaray taraftarları şampiyonluğu doyasıya kutladı. ahaber.com.tr editörleri Okan Beltek ve Murat Akıncı RAMS Park'taki şampiyonluk kutlamasını yakından takip etti.
STADIN ÜSTÜ BAYRAKLA KAPATILDI
Galatasaray, 25. zaferin onuruna Rams Park'ın üstünü dev bir bayrakla süsledi. Sarı-kırmızılı renklerin hâkim olduğu bayrakta, "25" rakamı dikkat çekerken, şampiyonluk vurgusu ve Galatasaray arması görsel şölenin en çarpıcı anlarından biri oldu.
AVRUPA'DA YENİ HEDEF
Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından RAMS Park'ta kutlamalar doruğa çıktı.
Binlerce taraftarın eşlik ettiği kutlamalarda tribünlerde meşaleler yakıldı, tezahüratlar stadyumu inletti.
Bu görkemli anlara eşlik eden detaylardan biri ise şampiyonluk coşkusunun üzerine çalınan Şampiyonlar Ligi müziği oldu.
GS'Lİ OYUNCULAR AHABER.COM.TR'YE KONUŞTU
Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün şampiyonluk sonrası duygularını ahaber.com.tr ile paylaştı.
Tribünler o anlarda hem şampiyonluğu hem de Avrupa hayalini bir arada yaşadı.
Taraftarlar maç bitimiyle Florya Metin Oktay Tesisleri'nin önüne gelerek kutlama yaptı.
F.BAHÇE'YE GÖNDERME
Galatasaray maç sonrası reklam panolarına "Türkiye'nin ilk ve tek 5 yıldızlı şampiyonu" yazısını yansıtarak rakibi Fenerbahçe'ye gönderme yaptı.
CIRO KUTLAMA İÇİN SAHADA
Dries Mertens'in oğlu Ciro, galibiyet sonrası sahaya inerek babası ile kutlamalara katıldı. O anları ahaber.com.tr editörü Murat Akıncı görüntüledi.
GALATASARAYLI FUTBOLCULARDAN FENERBAHÇE'YE BİR GÖNDERME DAHA
Maçın bitimiyle birlikte şampiyonluğu doyasıya kutlayan Galatasaray futbolcuları, rakibi Fenerbahçe'yi de unutmadı. Sarı-kırmızılılar Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin öncülüğünde kutlamalarda "Fener ağlama" şarkısını söyledi.
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