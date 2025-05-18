Cimbom 10 numara 5 yıldız! Galatasaray 3. kez şampiyon oldu: Taraftarlardan coşkulu kutlama

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Bu görkemli anlara eşlik eden detaylardan biri ise şampiyonluk coşkusunun üzerine çalınan Şampiyonlar Ligi müziği oldu.

GS'Lİ OYUNCULAR AHABER.COM.TR'YE KONUŞTU

Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün şampiyonluk sonrası duygularını ahaber.com.tr ile paylaştı.

Tribünler o anlarda hem şampiyonluğu hem de Avrupa hayalini bir arada yaşadı.