Şampiyonluğu havai fişekle kutladılar: Araç yangında küle döndü
Küçükçekmece'de Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları sırasında sokaklara çıkan taraftarlar, havai fişek ile coşkuyla zaferi kutlarken o anlarda yangın çıktı. Bir aracın içerisine isabet eden havai fişek nedeniyle otomobil alevler içinde kaldı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek sezonun bitimine 2 hafta kala üst üste 3, toplamda da 25. şampiyonluğunu ilan etti. Küçükçekmece Sefaköy'de şampiyonluğu kutlayan taraftarlar, havai fişek attı.
Patlatılan havai fişeklerden bazıları o sırada yoldan geçen otomobillerden birine isabet etti. Araç alevler içinde kalırken, orada bulunanlar büyük panik yaşadı.
ARAÇ KÜLE DÖNDÜ
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Araç ise kullanılamaz hale geldi.