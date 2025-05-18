Yaşam

Şampiyonluğu havai fişekle kutladılar: Araç yangında küle döndü

Küçükçekmece'de Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları sırasında sokaklara çıkan taraftarlar, havai fişek ile coşkuyla zaferi kutlarken o anlarda yangın çıktı. Bir aracın içerisine isabet eden havai fişek nedeniyle otomobil alevler içinde kaldı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
ABONE OL
Şampiyonluğu havai fişekle kutladılar: Araç yangında küle döndü

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek sezonun bitimine 2 hafta kala üst üste 3, toplamda da 25. şampiyonluğunu ilan etti. Küçükçekmece Sefaköy'de şampiyonluğu kutlayan taraftarlar, havai fişek attı.

Patlatılan havai fişeklerden bazıları o sırada yoldan geçen otomobillerden birine isabet etti. Araç alevler içinde kalırken, orada bulunanlar büyük panik yaşadı.

Havai fişek isabet eden araç kullanılamaz hale geldi. (İHA) Havai fişek isabet eden araç kullanılamaz hale geldi. (İHA)

ARAÇ KÜLE DÖNDÜ

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Araç ise kullanılamaz hale geldi.

5 yıldızlı şampiyonluğa coşkulu kutlama!5 yıldızlı şampiyonluğa coşkulu kutlama! 5 YILDIZLI ŞAMPİYONLUĞA COŞKULU KUTLAMA!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN