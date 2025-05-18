Şampiyonluğu havai fişekle kutladılar: Araç yangında küle döndü

Giriş Tarihi: 18.05.2025 22:15

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek sezonun bitimine 2 hafta kala üst üste 3, toplamda da 25. şampiyonluğunu ilan etti. Küçükçekmece Sefaköy'de şampiyonluğu kutlayan taraftarlar, havai fişek attı.

Patlatılan havai fişeklerden bazıları o sırada yoldan geçen otomobillerden birine isabet etti. Araç alevler içinde kalırken, orada bulunanlar büyük panik yaşadı.