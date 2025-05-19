Yaşlı adamı MİT çalışanıyım diye kandırdı: 10 milyonluk vurgun yaparken yakalandı

Yalova'da 82 yaşındaki V.A.'ya kendini MİT çalışanı olarak tanıtan şüpheli 10 milyon lira dolandırdı. Yaşlı adamdan ikinci kez 10 milyon TL daha istenmesi üzerine yakınlarına durumu anlattı. Jandarma ekipleri ihbar üzerine operasyon düzenledi. Şüpheli İstanbul'da düzenlenen tuzakla suçüstü yakalandı.

Giriş Tarihi: 19.05.2025 04:42

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Samanlı köyünde yaşayan V.A., geçen 4 Mayıs'ta telefonla arayarak kendisini MİT personeli olarak tanıtan şüpheliye, 10 milyon lira nakit parayı elden teslim etti. Yaşadığı olayı yakınlarına anlatan V.A., dolandırıldığını anlayınca ilçe Jandarma Komutanlığı'na giderek şikayetçi oldu. Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

İKİNCİ KEZ PARA İSTEYİNCE YAKALANDI

Dolandırıcılık olayıyla ilgili ekipler çalışma yürütürken 14 Mayıs'ta V.A.'yı arayan şüpheli 10 milyon lira daha istedi. Telefonla görüşen M.T., nakit parayı teslim alması için B.K.'yı yönlendirdi. Buluşmaya giden B.K., olay yerinde önlem alan ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, ifadesi doğrultusunda kendisini MİT çalışanı olarak tanıtıp parayı isteyen M.T. ise İstanbul'da yakalanarak Yalova'ya getirildi.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler hakim karşısına çıkarıldı. Şüphelilerden M.T. tutuklanırken, B.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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