Yaşam

Şampiyonluk sevincine gölge düşüren anlar: Döner bıçaklarıyla kutlamaya katıldılar

Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor'u yenmesiyle sezonu şampiyon olarak bitirdi. Sarı kırmızılı taraftarlar İzmir'de sokaklara çıkarak sevince ortak olurken, 2 maganda döner bıçaklarıyla kutlamalara katıldı. Şüpheliler bellerinden çıkardıkları döner bıçaklarıyla meydanda etrafa sallarken görüntülendi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
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Şampiyonluk sevincine gölge düşüren anlar: Döner bıçaklarıyla kutlamaya katıldılar

Galatasaray'ın Süper Lig'in 36'ncı haftasında Kayserispor'u yenerek bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu garantilemesi, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından yurt genelinde kutlandı. İzmir'deki kutlamalarda ise kentin en yoğun olan cadde ve sokaklarında taraftarlar ellerinde bayraklarla marşlar söyledi.

Döner bıçaklı magandalar vatandaşları paniğe sürüklerken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)Döner bıçaklı magandalar vatandaşları paniğe sürüklerken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)

TÜNELDE DÖNER BIÇAKLARIYLA YÜRÜDÜLER

Ancak kutlamalarda sadece araç geçişine açık olan Konak Tüneli'nde yürüyen 2 taraftar dikkat çekti. Kimlikleri henüz öğrenilemeyen iki taraftarların ellerindeki döner bıçağını sallayarak kutlamalara gittiği cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, yaya girişine kapalı tünelde otomobillerden inen taraftarlar ile yürüyen taraftarlar yer alıyor.

Yürüyen taraftarlar arasında bulunan 2 maganda ise bellerinde bulanan döner bıçağını ve başka bir bıçağı çıkartarak sağa sola sallarken görüntülendi.

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