Kadıköy’de şampiyonluk gerginliği! Taraftar araçlarına saldırı

FOTOĞRAF: DHA

Cadde üzerinde bulunan bazı Fenerbahçe taraftarları, camlardan Galatasaray bayrağı çıkaran araçlara taş ve şişelerle saldırdı. Olayda bazı araçların camlarının kırıldığı ve maddi hasar oluştuğu bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, olaylara müdahale ederek saldırgan grubu dağıttı. Bağdat Caddesi üzerinde güvenlik önlemleri artırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.