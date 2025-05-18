Kadıköy’de şampiyonluk gerginliği! Taraftar araçlarına saldırı
Galatasaray’ın şampiyonluğunu kutlayan taraftarların araçlarına, Kadıköy Bağdat Caddesi’nde Fenerbahçe taraftarları tarafından taş ve şişelerle saldırı düzenlendi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri güvenlik önlemlerini artırdı.
Galatasaray'ın Süper Lig şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde gerginlik yaşandı. Şampiyonluğu kutlayan Galatasaraylı taraftarlar, Bağdat Caddesi'nde araç konvoyu düzenledi. Kutlamalar sırasında Fenerbahçe taraftarları, Galatasaray bayrağı taşıyan araçlara saldırdı.
Trendyol Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ın taraftarları, İstanbul genelinde kutlamalara başladı. Kadıköy Bağdat Caddesi'nde konvoy oluşturan sarı-kırmızılı taraftarlar, araçlarından bayraklar sallayarak coşkulu anlar yaşadı. Ancak kutlamalar sırasında ortam gerildi.
Cadde üzerinde bulunan bazı Fenerbahçe taraftarları, camlardan Galatasaray bayrağı çıkaran araçlara taş ve şişelerle saldırdı. Olayda bazı araçların camlarının kırıldığı ve maddi hasar oluştuğu bildirildi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, olaylara müdahale ederek saldırgan grubu dağıttı. Bağdat Caddesi üzerinde güvenlik önlemleri artırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
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