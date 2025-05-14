Akdeniz’de korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü 6 olarak duyurdu | SON DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre Akdeniz açıklarında Muğla'nın Datça ilçesinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. A Haber muhabiri Vural Efecik bölgeden son bilgiyi paylaştı. Efecik, "Deprem 5 saniye sürdü ve Datça, Bodrum, Fethiye, Marmaris gibi kıyı ilçelerde hissedildi. Can ya da yaralı bilgisi bulunmuyor." ifadelerini kullandı. Muğla Valisi İdris Akbıyık depreme ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında "Deprem ile ilgili taramalarımız devam etmektedir. Şu ana kadar olumsuz bir durum intikal etmemiştir." dedi.

Giriş Tarihi: 14.05.2025 02:01

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre Akdeniz açıklarında Muğla'nın Datça ilçesinde 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 01.51'de yaşanan deprem 155 kilometre uzaklıkta, yerin 20,4 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi. Sarsıntı Muğla, Aydın, Denizli, Burdur, Isparta, Manisa, Antalya, İzmir ve KKTC'de hissedildi.

AFAD (X ekran görüntüsü)

ÇEVRE İLLERDEN HİSSEDİLDİ

A Haber muhabiri Vural Efecik bölgeden sıcak bilgiyi paylaştı. Efecik; "Saat 01.51'de başlayan ve 6 büyüklüğünde meydana gelen deprem Datça, Bodrum, Fethiye, Marmaris gibi kıyı ilçeler ve çevre illerden de deprem hissedildi. Sarsıntı yaklaşık 5 saniye sürdü. Kısa süreli panik yaşandı ve vatandaşların uykudan uyandığını söyleyebilirim. Bölgede durum oldukça sakin. Can ya da hasar bilgisi bulunmuyor. Deprem Yunan adalarına daha yakın bir bölgede gerçekleşti."

BAKAN KURUM'DAN AKDENİZ'DEKİ DEPREME İLİŞKİN PAYLAŞIM

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Akdeniz'de meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin herhangi bir hasara neden olmadığını belirterek, saha çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Datça ilçesi, Akdeniz açıklarında 6 büyüklüğünde meydana gelen depremi hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Ekiplerimizin yaptığı araştırmada ilk belirlemelere göre depremin herhangi bir hasara neden olmadığı tespit edilmiştir. Saha çalışmalarımız devam ediyor. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun."

VALİ AKBIYIK'TAN AÇIKLAMA

Muğla Valisi İdris Akbıyık meydana gelen 6 büyüklüğündeki depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Vali Akbıyık depremde herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını belirtirken şu ifadeleri kullandı: "Deprem ile ilgili taramalarımız devam etmektedir. Şu ana kadar olumsuz bir durum intikal etmemiştir."

SON DEPREMLER LİSTESİ

2025-05-14 01:51:16 35.32889 27.08167 20.41 ML 6.0 Akdeniz - [155.06 km] Datça (Muğla)

2025-05-14 01:17:47 38.23611 38.17444 7.0 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya)

2025-05-14 01:15:36 37.89028 26.75361 7.12 ML 1.5 Ege Denizi - [23.96 km] Seferihisar (İzmir)

2025-05-14 01:03:48 39.23361 28.97611 5.07 ML 1.5 Simav (Kütahya)

2025-05-14 00:52:18 39.45778 27.975 6.95 ML 1.5 Bigadiç (Balıkesir)

2025-05-14 00:29:08 39.87333 38.64167 7.08 ML 1.9 Refahiye (Erzincan)

2025-05-14 00:16:18 37.94056 36.60639 6.99 ML 1.9 Onikişubat (Kahramanmaraş)

2025-05-14 00:15:06 39.22778 28.97194 10.46 ML 1.2 Simav (Kütahya)

2025-05-14 00:08:25 38.43028 37.46944 7.0 ML 1.5 Darende (Malatya)

2025-05-14 00:03:06 37.28806 37.03306 12.54 ML 1.1 Pazarcık (Kahramanmaraş)

2025-05-13 22:24:52 40.83111 28.09889 7.0 ML 1.4 Marmara Denizi - [19.11 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)

2025-05-13 22:22:54 40.83694 28.08889 7.06 ML 1.8 Marmara Denizi - [18.08 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)

2025-05-13 22:19:37 40.81667 28.12722 6.95 ML 2.1 Marmara Denizi - [21.86 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)

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