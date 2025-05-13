Kocaeli'de OSB'de kimyasal paniği! Çok sayıda işçi hastanelik oldu

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki panik dolu anlar yaşandı. Kimyasal depolama sahasında temizlik çalışması yapan 4 işçi, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle hastaneye başvurdu. Kimyasal maddeye maruz kalarak fenalaşan işçiler hastanede tedavi altına alındı.

Giriş Tarihi: 13.05.2025 21:20

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Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kimyasal depolama sahasında temizlik çalışması yapan 4 işçi, kimyasal maddeye maruz kalarak fenalaştı.

4 İŞÇİ KİMYASALDAN ETKİLENDİ

Olay, saat 17.00 sıralarında Dilovası OSB'de faaliyet gösteren bir kimyasal depolama tesisinde meydana geldi. İddiaya göre, tank temizliği yapan 4 işçi, kimyasal maddeye temas etmelerinin ardından mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle fabrika yetkilileri eşliğinde Dilovası Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Durumun bildirilmesi üzerine hastaneye Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) olaylarına müdahale aracı ile birlikte itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Özel koruyucu kıyafetlerle müdahale eden KBRN ekipleri, hastane bahçesinde kurulan ünitede işçilere ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. İşçiler, müdahalelerinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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