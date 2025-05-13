Metrobüsün motor bölümü alev aldı! Seferler durduruldu

Geçtiğimiz cumartesi günü 2 metrobüsün çarpışması sonucu 1 kişi ölmüş 57 kişi ise yaralanmıştı. Mega kentte en çok kullanılan ulaşım araçlarında sorunlar bitmiyor. Bu seferde Kağıthane'de bir metrobüsün motor bölümünde yangın çıktı. Yangına görevliler müdahale ederken metrobüs seferlerinde kısa süreli aksama meydana geldi.

Giriş Tarihi: 13.05.2025 00:43

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Kağıthane'de Okmeydanı Hastane Metrobüs Durağı'nda metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Seyir halinde ilerleryen araç başlayan yangını fark eden metrobüs şoförü araçta bulunan yolcuları tahliye etmesinin ardından yangına müdahale etmeye çalıştı. Saat 21.30 sıralarında meydana gelen olayda ekipler olay yerine ulaşarak yangını söndürdü.



Duraktaki güvenlik görevlisinin de yangın tüpüyle müdahalesi sonucu alevler söndürüldü. Yangın nedeniyle metrobüs seferlerinde kısa süreli aksama meydana geldi. Yangına yapılan müdahalenin ardından motor kısmı yanan metrobüs duraktan çekilirken, metrobüs seferleri normale döndü.

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