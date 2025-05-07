Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde flaş gelişme! 2 kişi tutuklandı
Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürüldüğü Soruşturmada flaş gelişme yaşandı. Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi. 2 şüpheli, 'tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme' suçundan tutuklandı.
Kadıköy'deki tarihi salı pazarında 24 Ocak saat 08.25 sıralarında meydana gelen olayda Mattia Ahmet Minguzzi, pazarda alışveriş yaptığı sırada B.B. tarafından beş yerinden bıçaklandı. Diğer şüpheli U.B. ise Minguzzi'yi tekmeledi.
Minguzzi, 15 gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli çocuklar B.B. ve U.B. hakkında 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürüldüğü anların görüntülerine ilişkin bilirkişi raporunda, olay yerinde tutuklu sanıklar B.B. ve U.B. ile birlikte olduğu tespit edilen 2 kişinin yakalanması için emniyet birimlerine gözaltı kararı gönderildi.
ŞÜPHELİLER YAKALANDI
Kimlikleri tespit edilen 2 şüpheli, bugün Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Yaşları 18'den küçük olan şüpheliler Kadıköy Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü.
TUTUKLANDILAR
Minguzzi cinayetin soruşturmasında dün gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti soruşturmasında gözaltına alınan 2 şüpheli, 'tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme' suçundan tutuklandı.
MİNGUZZİ'Yİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİLERİN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI
Yargılama devam ederken şüphelilerin olayın ardından kaçarken metrobüse bindikleri ortaya çıktı. Fikirtepe durağından metrobüse binen şüphelilerin görüntüleri dava dosyasına girdi.
ARKADAŞLARINA SALDIRIYI BÖYLE ANLATMIŞ
Görüntülerde saldırganın metrobüs durağındaki arkadaşlarına saldırıyı anlattığı görülüyor.
NE OLMUŞTU?
Arkadaşlarıyla 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için Hasanpaşa Mahallesi'ndeki pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında tartışma yaşanmış, pazardan ayrılmak isterken B.B'nin bıçakladığı Minguzzi, U.B. tarafından yerde tekmelenmişti.
Ağır yaralanan Minguzzi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, kaçan 2 şüpheli yakalanarak tutuklanmıştı.
Minguzzi, hastanede 9 Şubat'ta yaşamını yitirmişti.