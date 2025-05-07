Yaşam

Beyoğlu'nda şüpheli paket alarmı! Polis harekete geçti

Beyoğlu'nda vatandaşları tedirgin eden dakikalar yaşandı. Aydınlatma direğinin altına bırakılan şüpheli paket polisi hareket geçirdi. Ekipler, paketin çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Etrafında çakmak gazı tüpleri bulunan paket incelenmek üzere emniyete götürüldü.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
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Beyoğlu'nda şüpheli paket alarmı! Polis harekete geçti

Beyoğlu'nda aydınlatma direğinin altına bırakılan şüpheli paket polisi hareket geçirdi. Etrafında çakmak gazı tüpleri bulunan paket incelenmek üzere emniyete götürüldü.

ETRAFINDA ÇAKMAK GAZI TÜPLERİ VARDI

Olay, Hacıahmet Mahallesi İplikçi Fırını Caddesi üzerinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aydınlatma direğinin yanında şüpheli paket olduğunu görenler polis ekiplerine haber verdi.

Ekipler, paketin çevresine güvenlik şeridi çekti. Etrafında çakmak gazı tüpleri bulunan paket incelemek üzere emniyete götürüldü.

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