Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip eden şahsa 4 yıl hapis talebi

Giriş Tarihi: 01.05.2025 15:26

Kadıköy'de pazarda uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip eden Duran A. (67), tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame kabul edildi.