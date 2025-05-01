Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip eden şahsa 4 yıl hapis talebi
Kadıköy'de bıçaklanarak canice öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip eden şüpheliler hakkında iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianame sonucu tutuklu bulunan şüpheli Duran A. hakkında 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Kadıköy'de pazarda uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip eden Duran A. (67), tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame kabul edildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin soruşturma kapsamında çalışmaları tamamlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Duran A.'nın "İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme" suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. İddianame, Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.