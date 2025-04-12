Mattia Ahmet Minguzzi’nin katillerinin cezasını kemik yaşları belirleyecek!

Mattia Ahmet Minguzzi (AHABER ARŞİV)

MİNGUZZİ AİLESİNE GÜVENLİK VE SAĞLIK DESTEĞİ

Davaya destek için çok sayıda katılımcının geldiği adliyede, ailenin tehditlere karşı Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve mahkeme tarafından güvenlik önlemi talep edildi.

Çok sayıda polis memuru ve özel güvenlik hem adliye içi hem de dışında yoğun güvenlik önlemi aldı. Öyle ki Minguzzi ailesinin güvenliğinin yanı sıra sağlık durumları da gözetildi.

Duruşma esnasında fenalaşma ihtimallerine karşı bir doktor ve hemşire de hazır bekletildi.