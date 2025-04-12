Mattia Ahmet Minguzzi’nin katillerinin cezasını kemik yaşları belirleyecek!
Türkiye'yi yasa boğan Mattia Ahmet Minguzzi'nin katledilmesine ilişkin duruşmanın detayları ortaya çıktı. Yargılanan 16 yaşındaki Umutcan B.'nin hastane doğumlu olmaması ve daha büyük olmasıyla daha fazla ceza alma ihtimalinden hareketle celse arası hastaneye sevk edilerek kemik yaşının belirlenmesi için çeşitli tetkikler yapıldığı öğrenildi.
Henüz 15 yaşındayken İstanbul Kadıköy'deki bit pazarında katledilen İtalyan Şef Andrea Minguzzi ile Çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğdu.
2 çocuk saldırgan, Minguzzi'ye laf attıktan sonra "Seni deşerim." diyerek 5 bıçak darbesi ve tekmeler savurdu. Berkay B.(15) ve Umutcan B.(16) hakkında "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan dava açıldı.
DETAYLARA ULAŞILDI
İlk duruşma, olaydan yaklaşık 3 ay sonra Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nce 10 Nisan günü görüldü. 4 saate yakın süren duruşma salonuna, suça sürüklenen 2 çocuk tutuklu bulundukları Kayseri ve Samsun'daki cezaevinden getirildi.
Minguzzi ailesi ve avukatları da duruşma salonunda oğullarının katilleriyle ilk kez karşı karşıya geldi.
Duruşmaya, yargılanan kişilerin 18 yaşından küçük olması nedeniyle hukuken kimse alınmadı ancak duruşmanın detaylarına, mahkemenin verdiği karara SABAH ulaştı.
MİNGUZZİ AİLESİNE GÜVENLİK VE SAĞLIK DESTEĞİ
Davaya destek için çok sayıda katılımcının geldiği adliyede, ailenin tehditlere karşı Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve mahkeme tarafından güvenlik önlemi talep edildi.
Çok sayıda polis memuru ve özel güvenlik hem adliye içi hem de dışında yoğun güvenlik önlemi aldı. Öyle ki Minguzzi ailesinin güvenliğinin yanı sıra sağlık durumları da gözetildi.
Duruşma esnasında fenalaşma ihtimallerine karşı bir doktor ve hemşire de hazır bekletildi.
KEMİK YAŞI İÇİN MUAYENESİ YAPILMIŞ
Öte yandan suça sürüklenen çocuklardan (SSÇ) Kayseri'deki cezaevinde bulunan 16 yaşındaki U.B.'nin hastane doğumlu olmadığı, bu nedenle kemik yaşının 18 veya daha üstü çıkabileceği, dolayısı ile ağırlaştırılmış müebbetle yargılanma ihtimali gözler önüne serildi. Bu kapsamda mahkeme bir karar verdi.
U.B.'nin celse arası Kayseri'de hastaneye sevk edilerek kemik yaşının belirlenmesi için çeşitli tetkikler yapıldığı film, grafi ve ilgili kemik röntgenlerinin çekildiği öğrenildi. Muayenesine ilişkin belgelerin mahkemeye ulaşmasının ardından U.B.'nin kemik yaşının tespiti için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek rapor alınması kararı verildi.
U.B.'nin, hastane evraklarının gelmesiyle Adli Tıp Kurumu'na sevk edileceği için 10 gün süreyle Maltepe Cezaevi'nde kaldığı öğrenilirken mahkeme, diğer yargılanan B.B.'nin hastane doğumlu olduğundan yaşıyla ilgili tespit yapılması talebini ise reddetti.
BİT PAZARI KAMERALARI MERCEK ALTINDA
Duruşmaya gelmeyen 2 tanığın bir sonraki celsede zorla getirilmesine karar veren mahkeme, yargılanan 2 kişinin bit pazarındaki durumlarını mercek altına aldı.
U.B. ve B.B.'nin pazar yerine giriş ve çıkışları ile Minguzzi'yle karşılaştıkları ana dair mevcut kamera kayıtlarının gönderilmesi için emniyete yazı yazdı.
Yargılanan 2 kişinin bir sonraki celsede, mahkemeye Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanmasına karar verdi.
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