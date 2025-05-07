Uçuş yapacak yolcuları yakından ilgilendiriyor: Uymazsanız kara listeye alınabilirsiniz

Giriş Tarihi: 07.05.2025 22:54

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından son yıllarda yolcuların yasak olmasına rağmen uyarılarını dikkate almayarak uçak içerisinde duman çıkaran cihaz veya sigara gibi mamulleri kullanan yolcu sayısına önemli bir artış tespit edildiğini ve ilave tedbirler alındığını açıkladı.

Uçuş emniyetini ön planda tutan SHGM, son günlerde kendilerine gelen yazılı ve sözlü yolcu ve havayolu şikayetlerini inceledi. Kurumun resmi internet sitesinden yapılan "Yolcu anonsları başlıklı genelgede", uçuş denetimleri sonucunda yolcu kaynaklı olaylarda ciddi artış gözlemlendiği açıklandı.

En sık yaşanan olaylar arasında yolcuların yasak olmasına rağmen elektronik sigara veya tütün ürünleri kullanan, sefer esnasında uçuş güvenliğini riske ederek kemer ikaz ışıkları sönmeden yerinden kalkan, koridorda gezen ve baş üstü dolapları açan yolcuların olduğu açıklandı.