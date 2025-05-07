Uçuş yapacak yolcuları yakından ilgilendiriyor: Uymazsanız kara listeye alınabilirsiniz
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), uçuş yapacak yolcuların yasaklı olmasına rağmen uçağın içerisine duman çıkarak cihaz veya sigara gibi mamülleri kullanan yolcularda artış olduğunu belirterek yeni ilave tedbirlerin getirildiğini duyurdu. Buna göre uçuş güvenliğini riske atan yolcular hakkında yolcu tespit tutanağının düzenleneceği ve kurallara uymayan yolculara para cezasının yanı sıra kara listeye alınarak uçuşlara kabul edilmeyeceği belirtildi.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından son yıllarda yolcuların yasak olmasına rağmen uyarılarını dikkate almayarak uçak içerisinde duman çıkaran cihaz veya sigara gibi mamulleri kullanan yolcu sayısına önemli bir artış tespit edildiğini ve ilave tedbirler alındığını açıkladı.
Uçuş emniyetini ön planda tutan SHGM, son günlerde kendilerine gelen yazılı ve sözlü yolcu ve havayolu şikayetlerini inceledi. Kurumun resmi internet sitesinden yapılan "Yolcu anonsları başlıklı genelgede", uçuş denetimleri sonucunda yolcu kaynaklı olaylarda ciddi artış gözlemlendiği açıklandı.
En sık yaşanan olaylar arasında yolcuların yasak olmasına rağmen elektronik sigara veya tütün ürünleri kullanan, sefer esnasında uçuş güvenliğini riske ederek kemer ikaz ışıkları sönmeden yerinden kalkan, koridorda gezen ve baş üstü dolapları açan yolcuların olduğu açıklandı.
KARA LİSTEYE ALINABİLİRSİNİZ
SHGM, uyarıları dikkate almayan yolcular hakkında, 'Kural tanımaz yolcu tespit tutanağı' düzenlenmesini istedi. Kural tanımaz yolculara idari para cezası yanında, havayolu şirketleri tarafından kara listeye alınarak uçuşlara kabul edilmeme şeklinde cezalar da veriliyor.
Ayrıca SHGM tarafından, uçuş esnasında kabin memurlarının belirli konularla ilgili sürekli anons yaparak yolcuları bilgilendirmesi de istendi. Yolcular hakkında tutulan tutanaklar hakkında SHGM'ye raporlama yapılacağı ve yürürlükteki yasal düzenlemeler uyarınca idari para cezası uygulanacağını bildiren uyarıların da standart yolcu anonsları ile işletmelere özgü kabin ekibi anons el kitaplarında revize edilerek hızlı bir şekilde uygulamaya konulması istendi.