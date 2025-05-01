Yaşam

Mattia Ahmet Minguzzi’nin mezarını tahrip etmişti! İfadesi ortaya çıktı

İstanbul Kadıköy'de bir pazarda uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip eden 67 yaşındaki Duran A. geçtiğimiz günlerde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Duran A.’nın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Mattia Ahmet Minguzzi’nin mezarını tahrip etmişti! İfadesi ortaya çıktı

İstanbul Kadıköy'de bir pazarda uğradığı bıçaklı saldırı sonrası öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarı ilk duruşmanın görüleceği gün tahrip edilmişti.

MİNGUZZİ'NİN MEZARINI TAHRİP EDEN ZANLI KAMERADA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Duran A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Bakırköy Adliyesi'nde savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce 'ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

"TALİMAT YA DA PARA ALMADIM"

Duran A., savcılıkta verdiği ifadesinde olayı gerçekleştirmek için kimseden talimat ya da para almadığını ifade etti ve şöyle konuştu: "Ben mezarlığın yakınında bulunan Nurettin Bayraktar Köprüsü'nün alt tarafında çimlerin üzerinde sokakta kalmaktayım. Kaldığım yer ölen şahsın mezarına yakın konumdadır. Ben içecek kutusu toplayarak ve hurdacılık yaparak geçimimi sağlıyorum. Olay günü de mezarlık içerisine kutu toplamak amacı ile girdim. Gece vaktiydi. Saatin kaç olduğunu hatırlamıyorum. Ölen şahsın mezarının orada olduğunu gazete ve haberlerden öğrendim. Mezara bakmak istedim. Bunun üzerine mezar yerine gittim. Ardından küçük bir çocuğun öldürülme olayına sinirlendim. O anki sinirle kendimi kaybettim. Ardından mezarlıktaki çiçekleri yoldum. Çitleri kaldırarak attım. Bu olayı neden yaptığımı bilmiyorum. O anki sinirle eylemleri gerçekleştirdim. Zaten konuya dair de çok fazla hatırladığım bir şey yok. Bu olayı gerçekleştirmek için kimseden talimat ya da para almadım"

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin olarak yürütülen soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısı hazırladığı iddianamede Duran A.'nın 'ibadethanelere ve mezarlıklara zarar' verme suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapsini istedi.

Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame kabul edildi. O vicdansız önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

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