Ahmet Minguzzi'nin katilinin kemik yaşı belli oldu! Adli Tıp Kurumu açıkladı
İstanbul'da 14 yaşındaki lise öğrencisi Mattia Ahmet Minguzzi, U.B. ve B.B. tarafından gerçekleştirilen bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. 10 Nisan'daki ilk duruşmada, sanıklar için en üst sınırdan ceza talep edilirken, U.B.'nin doğum belgesinin bulunmadığı ve yaşının 18'in üzerinde olabileceği gündeme geldi. Bu nedenle kemik yaşı tespiti için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor istenmişti. Türkiye'nin yakından izlediği davada, merakla beklenen Adli Tıp raporu mahkemeye ulaşırken katilin 15 yaşını doldurarak 16 yaşına girdiği açıklandı.
14 yaşındaki lise öğrencisi Mattia Ahmet Minguzzi arkadaşlarıyla birlikte kaykay malzemeleri ve kıyafetleri almak için gittiği bit pazarında hiç tanımadığı U.B. ile B.B.'nin bıçaklı saldırısına uğradı.
15 GÜN BOYUNCA SAVAŞTI AMA...
15 ve 16 yaşlarında olan U.B. ile B.B. tarafından. 6 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Mattia Ahmet, 15 gün boyunca yaşam savaşı vermiş ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
24 YILA KADAR HAPİS TALEBİ
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili hazırladığı iddianamede şüphelilerin olay yerinde önce maktulle sözlü tartışma yaşadıklarını, "deşerim seni" şeklinde sözlerle tehdit ettiklerini, sonrasında ise tekme ve yumrukla saldırdıklarını ve şüpheli U.B. tekmelerken B.B.'nin de tezgahtan aldığı bıçakla maktulü birden fazla kez bıçakladığını kaydederek 18 yaşından küçük şüpheliler B.B. ve U.B.'nin "Çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etmişti.
AİLEYE TEHDİT MESAJLARI YAĞDIRDILAR
Duruşma öncesi Minguzzi Ailesi'ne saldırganların yakınları tarafından tehdit mesajlarının atıldı. Öte yandan mahkemenin yapıldığı gün ise Mattia Ahmet'in İstanbul Bahçelievler'de bulunan mezarı saldırıya uğramıştı. Savcılık, her iki olayla ilgili de soruşturma başlatırken, tehdit mesajları atan ve mezara saldıran şüpheliler gözaltına alınıp tutuklanmıştı.
ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ
Minguzzi'nin öldürülmesinin ardından ailesi tehdit edilmiş, genç çocuğun annesi Yasemin Minguzzi'ye gönderilen mesajlar, toplumda büyük tepki uyandırmıştı.
Tehdit sonrası yapılan operasyonda aileyi tehdit eden 4'ü çocuk 5 şüpheli tutuklanmıştı. Savcılık, Minguzzi ailesine yönelik tehditte bulunan çocuklar ile cinayeti işleyen 2 çocuk arasında bağlantı tespit edilince bu soruşturma, "Organize Suç Örgütü" kapsamına alınmıştı.
"KEMİK YAŞI" RAPORU MAHKEMEYE GÖNDERİLDİ
İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada yeni bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz celse mahkeme, sanıklardan U.B.'nin kemik yaşının tespiti için suça sürüklenen çocuğu Adli Tıp Kurumu'na sevk etmişti. Gerekli incelemelerin yapılmasının ardından suça sürüklenen çocuk U.B. hakkında düzenlenen kemik yaşı raporu mahkemeye gönderildi.
RÖNTGEN GRAFİLERİNE BAKILDI
Kayseri Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alınan raporda, sol el bileği röntgen filmine göre kemik yaşının 15-16 yaş aralığında olduğu, sol dirsek röntgen grafisine göre kemik yaşının 15'ten büyük olduğu, sol omuz röntgen grafisine göre ise kemik yaşının 17'den küçük olduğu kaydedildi.
ADLİ TIP KURUMU AÇIKLADI: İŞTE AHMET'İN KATİLİNİN KEMİK YAŞI!
Dava konusuyla ilgili kurulca yapılan radyolojik kemik yaşı değerlendirmesinde genetik, hormonal, coğrafi yaşam alanı, beslenme farklılıkları gibi etkenlere bağlı olarak değişkenlik göstermekle birlikte, U.B.'nin 17 Temmuz 2009 tarihi olarak belgelenen doğum kaydına uygun gelişim gösterdiği ve 15 yaşını doldurarak 16 yaşına girdiği açıklandı.