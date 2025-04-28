Ahmet Minguzzi'nin katilinin kemik yaşı belli oldu! Adli Tıp Kurumu açıkladı

Giriş Tarihi: 28.04.2025 14:18

15 ve 16 yaşlarında olan U.B. ile B.B. tarafından. 6 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Mattia Ahmet, 15 gün boyunca yaşam savaşı vermiş ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

14 yaşındaki lise öğrencisi Mattia Ahmet Minguzzi arkadaşlarıyla birlikte kaykay malzemeleri ve kıyafetleri almak için gittiği bit pazarında hiç tanımadığı U.B. ile B.B.'nin bıçaklı saldırısına uğradı.

Mattia Ahmet Minguzzi (ahaber.com.tr)

24 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili hazırladığı iddianamede şüphelilerin olay yerinde önce maktulle sözlü tartışma yaşadıklarını, "deşerim seni" şeklinde sözlerle tehdit ettiklerini, sonrasında ise tekme ve yumrukla saldırdıklarını ve şüpheli U.B. tekmelerken B.B.'nin de tezgahtan aldığı bıçakla maktulü birden fazla kez bıçakladığını kaydederek 18 yaşından küçük şüpheliler B.B. ve U.B.'nin "Çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etmişti.

AİLEYE TEHDİT MESAJLARI YAĞDIRDILAR

Duruşma öncesi Minguzzi Ailesi'ne saldırganların yakınları tarafından tehdit mesajlarının atıldı. Öte yandan mahkemenin yapıldığı gün ise Mattia Ahmet'in İstanbul Bahçelievler'de bulunan mezarı saldırıya uğramıştı. Savcılık, her iki olayla ilgili de soruşturma başlatırken, tehdit mesajları atan ve mezara saldıran şüpheliler gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ

Minguzzi'nin öldürülmesinin ardından ailesi tehdit edilmiş, genç çocuğun annesi Yasemin Minguzzi'ye gönderilen mesajlar, toplumda büyük tepki uyandırmıştı.

Tehdit sonrası yapılan operasyonda aileyi tehdit eden 4'ü çocuk 5 şüpheli tutuklanmıştı. Savcılık, Minguzzi ailesine yönelik tehditte bulunan çocuklar ile cinayeti işleyen 2 çocuk arasında bağlantı tespit edilince bu soruşturma, "Organize Suç Örgütü" kapsamına alınmıştı.