Acılı Minguzzi ailesine tehdit soruşturmasında yeni gelişme! Tutuklu sayısı arttı

Giriş Tarihi: 15.04.2025 19:35

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Ahmet Mattia Minguzzi'nin ailesine yönelik sosyal medya üzerinden tehdit içerikli mesajlar paylaştığı tespit edilen Ç.D., Ankara 'da gözaltına alındı.

(Foto: ahaber.com.tr arşiv)

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen Ç.D., savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce 'birden fazla kişi ile tehdit' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Arkadaşlarıyla 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için Hasanpaşa Mahallesi'ndeki pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında tartışma yaşanmış, pazardan ayrılmak isterken B.B'nin bıçakladığı Minguzzi, U.B. tarafından yerde tekmelenmişti.