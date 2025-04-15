Acılı Minguzzi ailesine tehdit soruşturmasında yeni gelişme! Tutuklu sayısı arttı
İstanbul Kadıköy'de, pazarda öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine yönelik gönderilen tehdit mesajlarıyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Cinayet sonrası sosyal medya hesaplarından failleri öven ve Minguzzi ailesine yönelik tehdit içeren mesajlar paylaşanlara yönelik çalışmalar kapsamında, Ankara’da gözaltına alınıp İstanbul’a getirilen Ç.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine sosyal medyadan tehdit içerikli mesajlar atılmıştı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Ahmet Mattia Minguzzi'nin ailesine yönelik sosyal medya üzerinden tehdit içerikli mesajlar paylaştığı tespit edilen Ç.D., Ankara'da gözaltına alındı.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen Ç.D., savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce 'birden fazla kişi ile tehdit' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
NE OLMUŞTU?
Arkadaşlarıyla 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için Hasanpaşa Mahallesi'ndeki pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında tartışma yaşanmış, pazardan ayrılmak isterken B.B'nin bıçakladığı Minguzzi, U.B. tarafından yerde tekmelenmişti.