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Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde flaş gelişme! "Organize Suç Örgütü" kapsamına alındı

Mattia Ahmet Minguzzi cinayetine ilişkin flaş bir gelişme yaşandı. Buna göre Minguzzi cinayeti soruşturması "Organize Suç Örgütü" kapsamına alındı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.04.2025 20:02 Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 20:22
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AHMET MİNGUZZİ CİNAYETİNDE FLAŞ GELİŞME!

Mattia Ahmet Minguzzi cinayetine ilişkin flaş bir gelişme yaşandı.

Buna göre Minguzzi cinayeti soruşturması "Organize Suç Örgütü" kapsamına alındı.

AHMET MİNGUZZİ CİNAYETİ

Arkadaşlarıyla 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için Hasanpaşa Mahallesi'ndeki pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında tartışma yaşanmış, pazardan ayrılmak isterken B.B'nin bıçakladığı Minguzzi, U.B. tarafından yerde tekmelenmişti.

Ağır yaralanan Minguzzi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, kaçan 2 şüpheli yakalanarak tutuklanmıştı. Hastanede 9 Şubat'ta hayatını kaybeden Minguzzi'nin Bahçelievler'deki mezarına da zarar verilmişti.

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