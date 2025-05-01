1 Mayıs nedeniyle Taksim kapatıldı! İşe gidenler yürüdü

İstanbul'da 1 Mayıs nedeniyle Taksim Meydanı kapatıldı. Bölgeye araç giriş çıkışına izin verilmezken, işe gitmek isteyen vatandaşlar yürümek zorunda kaldı.

Giriş Tarihi: 01.05.2025 08:46

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İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Taksim Meydan'ında geniş güvenlik önlemleri alındı. Taksim'e çıkan yollar trafiğe kapatıldı. İşe gitmek isteyen vatandaşlar ise araç bulamayınca yürüdü.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Taksim Meydan'ında geniş güvenlik önlemleri alındı. Taksim'e çıkan yollar trafiğe kapatıldı. Taksim Meydanı'nı kullanmak isteyen vatandaşlar alternatif güzergahlara yönlendirildi. Araç girişinin olmadığı bölgede işe gitmek isteyen vatandaşların yürüdüğü görüldü.

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