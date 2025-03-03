Roketsan mühendisinin sır ölümü aydınlatıldı! Adli Tıp Raporu ortaya çıktı: Sodyum nitrat detayı
Türkiye'nin günlerce konuştuğu Roketsan mühendisi Yusuf Serdar Yücel'in kesin ölüm nedeni tespit edildi. Adli Tıp Kurumu tarafından mahkemeye gönderilen raporda Yücel'in vücudunda alkole rastlanmadığı ancak ölümünün kimyasal madde (sodyum nitrat) nedeniyle olduğu bildirildi. Hayatını kaybeden mühendisin telefon arama geçmişinde de intihar yöntemlerini araştırdığı ortaya çıkmıştı.
Türkiye'nin günlerce konuştuğu olay, 3 Ocak'ta Ankara'nın Yenimahalle'de yaşandı. Roketsan'da yazılım mühendisi olarak görev yapan 25 yaşındaki Yusuf Serdar Yücel'den haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.
Polis ekipleri tarafından girilen evde Yücel'in cansız bedeni bulundu. İlk belirlemelere göre Yücel'in sodyum nitrat içerek intihar ettiği değerlendirilirken kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Adli işlemlerin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilen Yücel'in cenazesi, memleketi Isparta'da toprağa verildi.
ÖLÜM NEDENİ TESPİT EDİLDİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dosyaya Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapor gönderildi. Raporda, Yücel'in vücudunda alkol tespit edilemediği ancak ölümünün kimyasal madde (sodyum nitrat) zehirlenmesi sonucu meydana geldiği yer aldı.