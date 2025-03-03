Roketsan mühendisinin sır ölümü aydınlatıldı! Adli Tıp Raporu ortaya çıktı: Sodyum nitrat detayı

Roketsan mühendisinin telefonunda yapılan incelemede arama geçmişinde intihar yöntemlerini araştırdığı ortaya çıkmıştı. (A Haber arşiv)

ARAMA GEÇMİŞİNDE İNTİHAR İZİ

Öte yandan Yücel'in telefonunda yapılan incelemelerde; ölümünden bir süre önce internette "intihar yöntemleri ile kısa sürede ölüme neden olabilecek maddeler" hakkında araştırmalar yaptığı belirlenmişti. Yücel'in cansız bedeninde darp izi olmadığı, eve zorla giriş tespit edilemediği aktarılmıştı.