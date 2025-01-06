Roketsan mühendisinin korkunç ölümü! Dikkat çeken sodyum nitrat detayı

Roketsan'da yazılım mühendisi olarak çalışan şahıstan haber alamayan yakınları şahsın evine girdiğinde dehşetle karşılaştı.

Roketsan'da yazılım mühendisi olarak çalışan Y.S.Y haber alamayan arkadaşları durumu ailesine ve polis ekiplerine bildirdi. Y.S.Y'ye ulaşamayan arkadaşları, polis nezaretinde çilingir ile kapıyı açtı.

SODYUM NİTRATLI DEHŞET! İNTİHAR ETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri hareketsiz yatan Y.S.Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Y.S.Y'nin cenazesi, memleketi Isparta'ya getirilmesinin ardından dün Merkez ilçesine bağlı Sav'da ikindi namazını müteakiben defnedildi. Edinilen bilgilere göre, Y.S.Y'nin sodyum nitrat içerek intihar ettiği tespit edilirken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.