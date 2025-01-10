Roketsan mühendisinin ölümünde flaş gelişme! Telefonunda tespit edildi

Geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda Yusuf Serdar Yücel'e uzun süre ulaşamayan arkadaşları, durumu ailesine ve polise bildirdi. İhbar üzerine Yücel'in Ankara'daki evine giden ekipler, kapının içeriden kilitli olduğunu belirledi. Çilingir yardımıyla içeri giren polisler, Yücel'in cansız bedeniyle karşılaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Yücel'in hayatını kaybettiği doğrulandı.
İNTERNET ARAMALARI DİKKAT ÇEKTİ
Sabah'ın haberine göre olayla ilgili soruşturmayı sürdüren Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Yücel'in telefonunda yaptıkları incelemede "Nasıl intihar edilir, hangi madde ne kadar sürede öldürür" gibi aramalar tespit etti. Ayrıca olay yerinde yapılan incelemede kapının içeriden kilitli olduğu ve zorlanmadığı, dairenin düzenli olduğu, Yücel'in bedeninde herhangi bir darp veya cebir izine rastlanmadığı öğrenildi.