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Roketsan mühendisinin ölümünde flaş gelişme! Telefonunda tespit edildi

Ankara'da geçtiğimiz günlerde evinde ölü bulunan Roketsan mühendisi Yusuf Serdar Yücel'le ilgili soruşturma devam ederken, inceleme yapan Cinayet Büro Amirliği ekipleri flaş bir detaya ulaştı. Yücel'in telefonunda "Nasıl intihar edilir, hangi madde ne kadar sürede öldürür" şeklinde aramalar tespit edildi. Ayrıca kapının içeriden kilitli olduğu ve Yücel'in vücudunda herhangi bir darp ya da cebir izi bulunmadığı öğrenildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.01.2025 13:07 Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 13:19
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Roketsan mühendisinin ölümünde flaş gelişme! Telefonunda tespit edildi

Geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda Yusuf Serdar Yücel'e uzun süre ulaşamayan arkadaşları, durumu ailesine ve polise bildirdi. İhbar üzerine Yücel'in Ankara'daki evine giden ekipler, kapının içeriden kilitli olduğunu belirledi. Çilingir yardımıyla içeri giren polisler, Yücel'in cansız bedeniyle karşılaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Yücel'in hayatını kaybettiği doğrulandı.

Yusuf Serdar Yücel'in intihar ettiği değerlendiriliyor (Sabah)Yusuf Serdar Yücel'in intihar ettiği değerlendiriliyor (Sabah)

İNTERNET ARAMALARI DİKKAT ÇEKTİ
Sabah'ın haberine göre olayla ilgili soruşturmayı sürdüren Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Yücel'in telefonunda yaptıkları incelemede "Nasıl intihar edilir, hangi madde ne kadar sürede öldürür" gibi aramalar tespit etti. Ayrıca olay yerinde yapılan incelemede kapının içeriden kilitli olduğu ve zorlanmadığı, dairenin düzenli olduğu, Yücel'in bedeninde herhangi bir darp veya cebir izine rastlanmadığı öğrenildi.

Yusuf Serdar Yücel'in çocukluk fotoğrafı (Sabah)Yusuf Serdar Yücel'in çocukluk fotoğrafı (Sabah)

CENAZESİ ISPARTA'DA TOPRAĞA VERİLDİ
Yusuf Serdar Yücel'in cenazesi, memleketi Isparta'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Genç mühendisin ani ölümü ailesini ve yakın çevresini yasa boğdu.

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