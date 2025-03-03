3. Cemre ne zaman, hangi tarihlerde düşer? 3. Cemre toprağa mı düşecek?

Baharın gelişini müjdeleyen cemrelerin düşme süreci devam ediyor. İlk cemre 19-20 Şubat'ta havaya, ikinci cemre 26-27 Şubat'ta suya düştü. Şimdi ise gözler üçüncü ve son cemrenin toprağa düşeceği tarihte. Halk inanışına göre, cemrelerin düşmesiyle hava, su ve toprak ısınmaya başlıyor, doğa kış uykusundan uyanıyor. Peki cemre toprağa ne zaman düşecek? İşte 2025 yılı cemre tarihleri ve merak edilen detaylar…
Cemre Toprağa Ne Zaman Düşecek?
Halk takvimine göre cemreler, kasım günlerinin 100. gününden itibaren birer hafta arayla havaya, suya ve toprağa düşüyor. 2025 yılında ilk cemre 19-20 Şubat'ta havaya, ikinci cemre 26-27 Şubat'ta suya düştü. Şimdi sırada üçüncü cemre var. Son cemrenin ise 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşeceği kabul ediliyor. Bu tarihle birlikte hava sıcaklıklarında belirgin bir artış yaşanması bekleniyor.
Cemre Nedir, Ne Anlama Gelir?
Kelime anlamı olarak "ateş" ya da "kor" anlamına gelen cemre, yüzyıllardır süregelen bir inanışın parçası. Baharın yaklaşmasıyla birlikte üç aşamada gerçekleştiğine inanılan bu doğa olayı Nevruz'un da habercisi olarak kabul ediliyor. Önce havaya, sonra suya, ardından da toprağa düşen cemre sıcaklıkların kademeli olarak yükselmesini simgeliyor.
Cemreler Hangi Tarihlerde Düşer?
Her yıl aynı tarihlerde gerçekleştiği düşünülen cemre düşüşü şu sırayla gerçekleşir:
Havaya düşen cemre: 19-20 Şubat
Suya düşen cemre: 26-27 Şubat
Toprağa düşen cemre: 5-6 Mart