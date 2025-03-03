3. Cemre ne zaman, hangi tarihlerde düşer? 3. Cemre toprağa mı düşecek?

Havaların ısınmasını ve baharın gelişini simgeleyen cemrelerin düşüşü devam ediyor. İlk cemre 19-20 Şubat'ta havaya, ikinci cemre ise 27-28 Şubat'ta suya düştü. Şimdi ise gözler üçüncü ve son cemrenin düşeceği tarihte. Mitolojik kökenleriyle bilinen bu doğa olayı ılık havaların habercisi olarak kabul ediliyor. Peki üçüncü cemre ne zaman toprağa düşecek? İşte 2025 yılına ait cemre takvimi ve merak edilen detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 03.03.2025 14:43 PAYLAŞ ABONE OL

Baharın gelişini müjdeleyen cemrelerin düşme süreci devam ediyor. İlk cemre 19-20 Şubat'ta havaya, ikinci cemre 26-27 Şubat'ta suya düştü. Şimdi ise gözler üçüncü ve son cemrenin toprağa düşeceği tarihte. Halk inanışına göre, cemrelerin düşmesiyle hava, su ve toprak ısınmaya başlıyor, doğa kış uykusundan uyanıyor. Peki cemre toprağa ne zaman düşecek? İşte 2025 yılı cemre tarihleri ve merak edilen detaylar…

A Haber foto arşiv Cemre Toprağa Ne Zaman Düşecek? Halk takvimine göre cemreler, kasım günlerinin 100. gününden itibaren birer hafta arayla havaya, suya ve toprağa düşüyor. 2025 yılında ilk cemre 19-20 Şubat'ta havaya, ikinci cemre 26-27 Şubat'ta suya düştü. Şimdi sırada üçüncü cemre var. Son cemrenin ise 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşeceği kabul ediliyor. Bu tarihle birlikte hava sıcaklıklarında belirgin bir artış yaşanması bekleniyor.