TUSAŞ'tan ANKA-3 paylaşımı

TUSAŞ test süreci devam eden ANKA-3'ün görüntülerini paylaştı. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, "Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir" ifadeleri kullanıldı.

Giriş Tarihi: 03.03.2025 14:24

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Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ), test süreci devam eden insansız hava aracı ANKA-3'ün görüntülerini paylaştı.

TUSAŞ tarafından geliştirilen ANKA-3, envantere girmeye hazırlanıyor. 'Uçan kanat' yapısı sayesinde düşük radar görünürlüğüne sahip olan ANKA-3, yüksek hız ve yüksek taşıma kapasitesi gibi birçok avantajıyla dikkat çekiyor. 2023 yılında ilk motor çalıştırmasını yapan ANKA-3, 28 Aralık 2023 tarihinde gökyüzü ile ilk buluşmasını gerçekleştirdi. TUSAŞ'ın, sosyal medya hesabından paylaşılan ANKA-3'ün görüntüleri ile beraber, "Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir" ifadelerine yer verildi.

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