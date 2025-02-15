Adıyaman’da başıboş köpek dehşeti! 5 yaşındaki Osman Can hastanelik oldu

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Sahipsiz köpeklerin kontrol altına alınmadığından dolayı çocuğunun yaralandığını ve hukuk mücadelesi başlatacağını söyleyen anne Yasılak, "Dışarı çıktığımda çocuğum köpeklerin saldırısına uğramış ve halen çocuğumun etrafındaydılar. Çocuğum, 5 köpeğin saldırısına uğradı. Çocuğumu geç de olsa köpeklerin ellerinden aldım ve kendi imkanlarımız ile ilçedeki hastaneye götürdük. Sonra Gaziantep'e sevk edildi. Şu anda sağlık durumu iyi. Tedavisi devam ediyor. Başıboş köpeklerin sokaklardan toplanmadığı için benim çocuğum bugün bu halde. Şimdi çocuğumun iyileşmesini bekliyoruz. Çocuğum iyileştikten sonra sorumluları her kimse hukuki hakkımızı arayacağız. Bu bizim başımıza geldi başka kimsenin başına gelmesin" dedi.