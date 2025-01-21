Esenyurt’ta başıboş köpek dehşeti! Vatandaş böyle isyan etti: Birinin Eslem gibi ölmesi mi lazım?

(Foto: AA) Korkarak kaçmaya çalışan Büyük, düşerek vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken köpekler çevredekilerin müdahalesiyle uzaklaştırıldı. Hastaneye giderek tedavi olan Selahattin Büyük ve arkadaşlarına saldıran köpeklerin birkaç dakika önce marketten çıkan başka kişilere de saldırdığı öğrenildi. Her iki köpek saldırısı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"BU KÖPEKLERE BİR ÖNLEM ALINMASI İÇİN BİRİNİN ÖLMESİ Mİ LAZIM"

Saldırıya uğrayan Selahattin Büyük, "Boş dükkanı tutmak için gelen arkadaşım ve eşiyle duruyorduk. Sohbet ettiğimiz sırada birden köpekler bizim üzerimize saldırdı. İlk önce arkadaşımın eşine saldırdılar. Onu ısırmaya kalktılar. O ara biz müdahale edince bize saldırdılar. Ben kaçmaya başladım, bu sefer de hepsi peşime geldi. O esnada düştüm, bu hale geldik.