2 ilde köpek dehşeti kabusu yaşattı! 3 kişi hastanelik oldu | Vatandaşlar isyan etti: Acil önlem alınsın

Sokak köpeği dehşetin her geçen gün bir yenisi daha yaşanıyor. Bu kez 2 ilimizde başıboş köpekler vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Çorum'da sahibinden kaçan rottweiler cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 3 kişi yaralanırken Ankara'da ise bir kadının sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Duruma adeta isyan eden vatandaşlar çözüm bulunması gerektiğini belirterek "Bu duruma duyarsız kalmamak için gerekli mercilere de ulaştık. Burada sürekli köpek saldırısı oluyor. Saldırıya uğrayan kişi yetişkin değil çocuk da olabilirdi. Bir an önce bu konu hakkında bir önlem alınmasını istiyoruz." şeklinde konuştu.

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 29.01.2025 19:25 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 20:02 PAYLAŞ ABONE OL

Köpek dehşeti her geçen gün farklı bir boyuta ulaşırken vatandaşlar adeta kabusu yaşıyor. Buna bi,r örnek de Çorum ve Ankara'da yaşandı. Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 1. Cadde'de ikamet eden Suna Sarmaşık (77), eşi Mustafa Sarmaşık (80) ile misafir uğurladığı sırada aniden bahçeye giren köpeğin saldırısına uğradı. KÖPEĞİN SALDIRISINA UĞRAYAN 3 KİŞİ YARALANDI! MİSAFİR UĞURLARKEN DEHŞETİ YAŞADILAR Yere düşen eşini kurtarmak için köpeği tutan Mustafa Sarmaşık da köpeğin ısırması sonucu kolundan yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mustafa Sarmaşık tarafından bahçeden çıkarılan köpek, yakınlardaki başka bir evin bahçesine girerek Şükran Keçeci'ye (46) saldırdı. Kolundan yaralanan Keçeci'yi, köpekten eşi kurtardı. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Çorum'da köpeklerin saldırısına uğrayan 3 kişi hastanelik oldu | Fotoğraf-AA Barınak görevlileri tarafından yakalanan köpek, Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne götürüldü. Polis köpeğin sahibini bulmak için çalışma başlattı. Saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. "EŞİM OLMASAYDI HAYATIM TEHLİKEDEYDİ" Mustafa Sarmaşık eve gelen misafirleri uğurladığı sırada köpeğin aniden bahçeye girerek eşine saldırdığını söyledi. Suna Sarmaşık da kendisini köpeğin saldırısından eşinin kurtardığını belirterek, "Köpek geldi beni yere düşürdü. Eşim üstümden çekti köpeği. Eşim olmasaydı benim hayatım tehlikedeydi. Yere düşünce uyuştum, eve giremedim, yerden kalkamadım." dedi. Şükran Keçeci de polis ekiplerinin komşularına saldıran köpeği sormak için geldikleri esnada aynı köpeğin ekiplerin yanında kendisine saldırdığını dile getirerek, "Köpeğin sahibi var ama tespit edemiyorlar. Köpek besliyorlarsa sahip çıksınlar. Benim canımdan önemli değil." diye konuştu.

Olaya şahit olan Hüseyin Tınık (75) da besledikleri köpeklere sahip çıkmayan kişilere ceza verilmesi gerektiğini belirterek, "Eşi yanında olmasa benim kardeşim ölebilirdi. Bu köpekleri besleyen insanlara büyük cezalar verilmesi lazım. Devlet buna acil çözüm bulmalı. Çocuklar okula gidemiyor, kadınlar sabah işe gidemiyor." ifadesini kullandı.