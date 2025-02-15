Garsonların kuver isyanı: "Hem paramızı alamıyoruz hem de müşteri bize kötü davranıyor"
Restoranlarda başlatılan kuver ücretleri müşteriler tarafından tepki görmeye devam ederken, garsonlar da yaşanan durumdan olumsuz yönde etkileniyor. İstanbul'da başlatılan uygulamada hesaba eklenen servis ücretinin çalışanların maaşlarını desteklemesi için alındığı iddia edilirken ücretler garsonlara ya hiç verilmiyor ya da yüzde 1 ila 3 arasında ödeme yapılıyor. Alınan servis geliri restoranın kârı olarak kasaya girerken çalışan garsonlar duruma sitem ediyor.
İstanbul'daki restoranlarda başlatılan kuver ya da hesaba eklenen servis ücreti ödemesi vatandaşlar kadar garsonları da mağdur etti. Birçok işletmede başlatılan bu yöntem, çalışanların maaşlarının desteklenmesi amaçlı ile yapıldığı iddia edilse de garsonlar yaşadıkları mağduriyet nedeniyle duruma isyan ediyor.
ÜCRETLERİNİ YA ALAMIYORLAR YA DA AZ ORANDA ÖDEME YAPILIYOR
İşletmelerin birçoğunda başlayan kuver ve servise ek ücret ödemesi, garsonların maaşlarını desteklemesi beklenirken bazı işletmeler durumu fırsata çevirdi. Müşterilerden alınan ücretler çalışanlara verilmediği ya da yüzde 1 ila 3 arasında sınırlı tutulduğu iddia edildi. Hesap ücretlerinden alınan ek servis ücretinin yüzde 15-20'si ise işletmenin kasasına kaldığı ifade ediliyor.
GARSONLAR DURUMA İSYAN ETTİ
Mağdur olduklarını belirten restoran çalışanları, yaşadıkları haksızlığı CİMER'e ve sendikalara bildirerek soruna çözüm getirilmesini istiyor. Sabah'ta yer alan habere göre İstanbul'un en bilinen alışveriş merkezlerindeki bir restoranda yaşanan olayda çalışan garsonlar müşterilerden alınan kuver ücretlerinin restorana ciddi oranla kâr eklediğini belirterek şu ifadeleri kullandı; "Bizden sipariş alan misafir, masaya oturduğu anda fişine 10'luk bir kuver ekleniyor. Restoranın günlük cirosu 7-8 milyon TL'yi buluyor, yani günlük toplanan kuver ücreti en az 700 bin TL.
MÜŞTERİ BİZE KÖTÜ DAVRANIYOR
Garson açıklamalarının devamında işletme tarafından paranın adil şekilde çalışanlara dağıtılmadığını belirtirken; "Gün sonunda kasadan bize çıkan rakam sadece 1000 TL civarında. Ayrıca kuver ve servis ücretini gören müşteri de bize kötü davranıyor. Bu durum bizim de psikolojimizi bozdu." dedi. Garson ayrıca işetmeden yüzde 0.5-1 arasında paranın dağıtıldığını ve işletme sahiplerinin servis ücretini garsona vermesinin zorunlu olmadığını vurguladığını ifade etti. Çalışan yaşadığı haksızlığı yargıya taşıyarak işletmeden şikayetçi oldu.
RESTORANLAR KUVER ÜCRETİYLE EK KAZANÇ SAĞLIYOR
İstanbul'daki bir başka alışveriş merkezinin lüks restoranında yaşanan olayda, birçok garsonun kuver ücretlerini adil şekilde alamadığı ve işletmelerin kuver ödemelerini ek kazanca dönüştürdüğü iddia ediliyor.
KUVER ÜCRETİ ALMAK YASAL MIDIR?
Özellikle İstanbul'da yaygınlaşmaya başlayan kuver ücreti dünyadaki pek çok ülkede yasal zorunluluğu bulunuyor. Fakat ülkemizde konuyla ilgili zorunlu bir uygulama mevcut değildir. Türkiye'de kuver ücreti konusu net bir düzenlemesi bulunmadığı için restoranlar bu geliri istedikleri gibi kullanabiliyor.
TÜM Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, yaptığı açıklamasında kuver ücretinin servis edilen ücreti olduğunu ve çalışanlara verilmesinin zorunlu olmadığını belirtirken "Hesaba ek servis ücreti alan işletmelerde de bunu garsona ödeme gibi bir zorunluluk bulunmuyor. Bu tamamen işletmelerin inisiyatifde. Kimi yüzde 1 verir kimi yüzde 3 verir kimi tamamını verir. Sonuçta orada taşınırken kırılan dökülen de bir sürü ürün var bu ücret de garsondan kesilmiyor. Ayrıca garsonlarına iyi maaş veren işletmeler var. Bir de sen neden servis ücretinin tamamını vermiyorsun denilemez" ifadelerini kullandı.