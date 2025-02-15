İstanbul'daki restoranlarda başlatılan kuver ya da hesaba eklenen servis ücreti ödemesi vatandaşlar kadar garsonları da mağdur etti. Birçok işletmede başlatılan bu yöntem, çalışanların maaşlarının desteklenmesi amaçlı ile yapıldığı iddia edilse de garsonlar yaşadıkları mağduriyet nedeniyle duruma isyan ediyor.

ÜCRETLERİNİ YA ALAMIYORLAR YA DA AZ ORANDA ÖDEME YAPILIYOR

İşletmelerin birçoğunda başlayan kuver ve servise ek ücret ödemesi, garsonların maaşlarını desteklemesi beklenirken bazı işletmeler durumu fırsata çevirdi. Müşterilerden alınan ücretler çalışanlara verilmediği ya da yüzde 1 ila 3 arasında sınırlı tutulduğu iddia edildi. Hesap ücretlerinden alınan ek servis ücretinin yüzde 15-20'si ise işletmenin kasasına kaldığı ifade ediliyor.