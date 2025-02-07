Yine başıboş köpek faciası! Kaçmaya çalışırken düşüp kafatasını çatlattı

Camiye gitmek için evden çıkan gence köpekler saldırdı / İHA



"KÜÇÜK BİR ÇOCUK OLSA KAÇAMAZDI"

Hastaneden taburcu olan Salih Yıldırım, "Geçtiğimiz günlerde kursa gitmek için evden çıktım. Yokuşu çıktığımda köpek yolun ortasındaydı. Aramızda 15 metre vardı. Bir adım attım ve köpek üzerime doğru koşmaya başladı. Panikle kaçmaya başladım, arkama baktığımda iki köpek olmuşlardı. Koşarken dengemi kaybedip düştüm ve kafamı kaldırıma vurdum. Hemen kalkıp sağlık ocağına koştum. Telefonumu çıkarıp yüzüme baktığımda kanları gördüm. Pansuman yapıp beni hastaneye gönderdiler. Bu köpekler birkaç gün önce de enişteme saldırmışlar. Ben yine kaçabildim ama ufak bir çocuk olsaydı çok daha tehlikeli olurdu. Yetkililerden önlem alınmasını istiyorum" şeklinde konuştu.