15 Şubat 2025, Cumartesi
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Ankara’da dehşet! Zorla alıkonulan kadını darp ettiler! O anlar kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.02.2025 00:07
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Ankara’da dehşet! Zorla alıkonulan kadını darp ettiler! O anlar kamerada

Ankara’da bir kadını zorla alıkoyarak evde darp eden 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Kadının şiddet gördüğü anlara ait görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından harekete geçen polis ekipleri, şüphelileri operasyonla yakaladı. Biri kadın olmak üzere 2 zanlı, tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi.

Ankara'da 13 Şubat Perşembe günü yaşanan olayda, bir kadının ev içinde 2 kişi tarafından darp edildiği anlara ait görüntüler medyaya yansıdı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından polis ekipleri harekete geçerek şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

ZORLA ALIKOYDUKLARI KADINI DARP ETTİLER! O ANLAR KAMERADA

Bugün düzenlenen operasyonda, kadını darp eden 1'i kadın olmak üzere 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi.

Ankara’da dehşet! Zorla alıkonulan kadını darp ettiler! O anlar kamerada

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve şiddet vakalarına karşı mücadelenin süreceğini belirtti.

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Ankara’da dehşet! Zorla alıkonulan kadını darp ettiler! O anlar kamerada Ankara’da dehşet! Zorla alıkonulan kadını darp ettiler! O anlar kamerada Ankara’da dehşet! Zorla alıkonulan kadını darp ettiler! O anlar kamerada
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