Ankara’da dehşet! Zorla alıkonulan kadını darp ettiler! O anlar kamerada

Ankara'da 13 Şubat Perşembe günü yaşanan olayda, bir kadının ev içinde 2 kişi tarafından darp edildiği anlara ait görüntüler medyaya yansıdı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından polis ekipleri harekete geçerek şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bugün düzenlenen operasyonda, kadını darp eden 1'i kadın olmak üzere 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve şiddet vakalarına karşı mücadelenin süreceğini belirtti.