Ankara’da dehşet! Zorla alıkonulan kadını darp ettiler! O anlar kamerada
Ankara’da bir kadını zorla alıkoyarak evde darp eden 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Kadının şiddet gördüğü anlara ait görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından harekete geçen polis ekipleri, şüphelileri operasyonla yakaladı. Biri kadın olmak üzere 2 zanlı, tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi.
Ankara'da 13 Şubat Perşembe günü yaşanan olayda, bir kadının ev içinde 2 kişi tarafından darp edildiği anlara ait görüntüler medyaya yansıdı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından polis ekipleri harekete geçerek şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Bugün düzenlenen operasyonda, kadını darp eden 1'i kadın olmak üzere 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi.
Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve şiddet vakalarına karşı mücadelenin süreceğini belirtti.