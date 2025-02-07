Rapor açıklandı! Deprem bölgesine yatırımların tutarları belirlendi

(Foto: AA)

Meskenlerin yanı sıra kamu kurumları, tarihi ve kültürel yapılar, okullar, hastaneler ve ticari işletmelerin de bulunduğu 2 milyon 337 bin 455 binadan 39 bin 466'sının tamamen yıkıldığı, 21 bin 175'inin acil yıkım gerektirecek durumda, 199 bin 967'sinin ağır hasarlı, 43 bin 698'inin orta hasarlı ve 1 milyon 954 bin 378'inin az hasarlı veya hasarsız olduğu tespit edildi.

Başkanlıkça 17 Mart 2023'te yayımlanan raporda, felaketin Türkiye ekonomisine toplam maliyetinin 103,6 milyar dolar olabileceği hesaplanırken, milli gelirin yaklaşık yüzde 9'una denk gelen bu tutar, ülke tarihindeki 'afet kaynaklı en büyük ekonomik kayıp' olarak kayıtlara geçti.

(Foto: AA)

2,6 TRİLYON LİRA KAMU HARCAMASI YAPILDI

Deprem sonucu meydana gelen kayıp ve hasarlar, sermaye stoku ve istihdam kanalıyla ilk etapta iktisadi faaliyet üzerinde olumsuz etkilere yol açtı. 2023'te depremden etkilenen bölgenin toplam GSYH içindeki payı bir önceki yıla kıyasla düşerken özellikle tarım ve sanayi sektörlerinde gerilemeler kaydedildi, hizmetler sektöründe ise hızla devreye alınan yeniden yapılanma faaliyetlerinin etkisiyle inşaat sektörü öncülüğündeki artışlar ön plana çıktı.

Uygulamaya konulan kapsamlı istihdam koruma tedbirleri ve yeniden inşa faaliyetleri sayesinde istihdam kayıpları önemli ölçüde sınırlandırıldı. 2023-2024 döneminde kayıp ve zararın telafi edilmesi ile afet risklerinin azaltılmasına yönelik 2024 yıl sonu fiyatlarıyla toplam 2,6 trilyon lira kamu harcaması yapıldı.

(Foto: AA)

ÖNCELİK BARINMA İHTİYACINDA

Deprem hasarlarının telafisine yönelik çalışmaların yoğun şekilde sürdürüldüğü bölgede, afetzedelerin barınma ihtiyacının karşılanmasına öncelik verilirken, kalıcı konutların yapım çalışmaları hızla devam ediyor.

Eğitim ve sağlık başta olmak üzere temel hizmetlerin kesintisiz şekilde sunulabilmesi için gerekli altyapının yeniden inşasında gözle görülür ilerleme kaydedilirken, zarar gören içmesuyu, kanalizasyon, enerji, haberleşme ve ulaşım altyapısının yeniden yapımı veya güçlendirilmesine ilişkin çalışmalar yürütülüyor.

Bu kapsamda, kamu bütçesinden ayrılan kaynaklar ağırlıklı olarak devam eden afet konutları ve büyük ölçekli altyapı projelerine yönlendirildi. 391 bin 245 konut hak sahibinden kura işlemi tamamlanan 201 bin 431'ine konutları teslim edildi.

Eğitim-öğretim faaliyetlerinin devam edebilmesini teminen 7 bin 497 derslik inşası için toplam 24,1 milyar lira, 63 bin 856 dersliğin bakım-onarımı için 4,5 milyar lira harcandı, 1537 derslik güçlendirildi. Bölgedeki üniversitelerin fakülte binalarının yeniden yapım, güçlendirme ve bakım onarımlarıyla kampüs altyapılarının yenilenmesi işleri kapsamında 2,3 milyar lira harcama yapıldı. 2025 Yılı Yatırım Programı'nda depremde hasar gören yapıların yeniden inşası, güçlendirilmesi ve bakım-onarımları kapsamında söz konusu üniversitelere 1,9 milyar lira ödenek tahsis edildi.

Depremde ailesi veya kendisi zarar gören 23 bin 105 öğrencinin eğitimdeki aksaklıklarını telafi etmek amacıyla 2023'te öğrenim kredileri bursa çevrildi, 2024'te 17 bin 791 öğrenciye burs tahsis edilerek toplam 1,4 milyar lira burs ödemesi yapıldı.

Sağlık hizmet sunum kapasitesini desteklemek amacıyla bölgede toplam 6 bin 325 yatak ve 140 ünit kapasitesine sahip 13'ü acil durum hastanesi olmak üzere toplam 32 ikinci basamak sağlık tesisi projesi ile 294 birinci basamak sağlık tesisi projesi Yatırım Programına alındı.

Toplam 13 bin 589 yatak ve 360 ünit kapasiteli ikinci basamak hastane projeleriyle 426 birinci basamak sağlık tesisinin yapımı ve onarım güçlendirme işleri için 2025'te 35,2 milyar liralık kaynak tahsis edildi.