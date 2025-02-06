Deprem bölgesi küllerinden doğdu! Yıkılan binaların yerine yeni sağlam binalar yükseldi
6 Şubat 2023'te "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler Türkiye'yi derinden sarstı. 120 bin kilometre karelik alanda 14 milyon vatandaşın doğrudan etkilendiği depremler, 11 il, 124 ilçe, 6 bin 929 köy ile mahallede ağır yıkımlara yol açtı. Depremlerin yıkıma neden olduğu il merkezleri havadan görüntülendi. Depremin hemen sonrası ve 2025'teki durumları dronla aynı açıdan kayıt altına alındı.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.02.2025 10:32
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 10:34