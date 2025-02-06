Deprem bölgesi küllerinden doğdu! Yıkılan binaların yerine yeni sağlam binalar yükseldi

Depremlerin yıkıma neden olduğu il merkezleri havadan görüntülendi. Depremin hemen sonrası ve 2025'teki durumları dronla aynı açıdan kayıt altına alındı.

2 YIL ÖNCE 2 YIL SONRA

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay, Adıyaman ve Malatya il merkezleri havadan görüntülendi.