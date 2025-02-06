Viral Galeri Viral Tıkla Deprem bölgesi küllerinden doğdu! Yıkılan binaların yerine yeni sağlam binalar yükseldi

Deprem bölgesi küllerinden doğdu! Yıkılan binaların yerine yeni sağlam binalar yükseldi

6 Şubat 2023'te "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler Türkiye'yi derinden sarstı. 120 bin kilometre karelik alanda 14 milyon vatandaşın doğrudan etkilendiği depremler, 11 il, 124 ilçe, 6 bin 929 köy ile mahallede ağır yıkımlara yol açtı. Depremlerin yıkıma neden olduğu il merkezleri havadan görüntülendi. Depremin hemen sonrası ve 2025'teki durumları dronla aynı açıdan kayıt altına alındı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.02.2025 10:32 Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 10:34
Deprem bölgesi küllerinden doğdu! Yıkılan binaların yerine yeni binalar yükseldi

7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler Türkiye'yi derinden sarstı. 120 bin kilometre karelik alanda 14 milyon vatandaşın doğrudan etkilendiği depremler, 11 il, 124 ilçe, 6 bin 929 köy ile mahallede ağır yıkımlara yol açtı.

Deprem bölgesi küllerinden doğdu! Yıkılan binaların yerine yeni binalar yükseldi

Depremlerin yıkıma neden olduğu il merkezleri havadan görüntülendi. Depremin hemen sonrası ve 2025'teki durumları dronla aynı açıdan kayıt altına alındı.

2 YIL ÖNCE 2 YIL SONRA

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay, Adıyaman ve Malatya il merkezleri havadan görüntülendi.

Deprem bölgesi küllerinden doğdu! Yıkılan binaların yerine yeni binalar yükseldi

Depremin hemen sonrası ve afetin ilk yılında görüntülenen noktaların 2025'teki durumları, dronla aynı açıdan kayıt altına alındı. (Görüntüler 4 Şubat'ta çekildi)

Deprem bölgesi küllerinden doğdu! Yıkılan binaların yerine yeni binalar yükseldi

Kayıtlarda, kentlerin simgesi olan cadde ve meydanlar ile yapıların hasarlı halleri, geçen yılki durumları ve depreme dayanıklı binaların inşasına ilişkin güncel çalışmalar yer aldı.

Deprem bölgesi küllerinden doğdu! Yıkılan binaların yerine yeni binalar yükseldi

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş kent merkezinde en çok yıkımın yaşandığı bölgelerden Trabzon ve Azerbaycan bulvarlarında iki yıllık değişim görüntülendi.

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