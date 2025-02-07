Skuter ve motosiklet kullananlar dikkat! O ilde geçici yasak geldi

Kocaeli'de kar ve buzlanma nedeniyle skuter, motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışı saat 12.00'ye kadar yasaklandı.

TRAFİĞE ÇIKMA YASAĞI

Kent genelinde olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle yeni tedbirler alındı. Bu kapsamda saat 09.00'a kadar olan motosiklet, skuter, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkma yasağı 12.00'ye dek uzatıldı.

