07 Şubat 2025, Cuma
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Skuter ve motosiklet kullananlar dikkat! O ilde geçici yasak geldi

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.02.2025 01:24
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Skuter ve motosiklet kullananlar dikkat! O ilde geçici yasak geldi

Kar ve buzlanma nedeniyle Kocaeli'de bazı tedbirler alındı. Buna göre skuter, motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışı saat 12.00'ye kadar yasaklandı.

Kocaeli'de kar ve buzlanma nedeniyle skuter, motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışı saat 12.00'ye kadar yasaklandı.

TRAFİĞE ÇIKMA YASAĞI

Kent genelinde olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle yeni tedbirler alındı. Bu kapsamda saat 09.00'a kadar olan motosiklet, skuter, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkma yasağı 12.00'ye dek uzatıldı.

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Skuter ve motosiklet kullananlar dikkat! O ilde geçici yasak geldi Skuter ve motosiklet kullananlar dikkat! O ilde geçici yasak geldi Skuter ve motosiklet kullananlar dikkat! O ilde geçici yasak geldi
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