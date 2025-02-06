Devlet-millet el ele 11 kent yeniden kuruldu! Deprem bölgesine yatırım yağacak

6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından kalıcı konutlar yapıldı

SADECE KONUT VE İŞ YERİ YAPILMIYOR



Sabah'ın haberine göre Dünyanın en büyük inşaat sahası konumundaki deprem bölgesinde yalnızca konut ve iş yeri yapılmıyor. 2 yıllık süreçte 2,6 trilyon liralık dev kaynak bölgenin ihyası için seferber edilirken, bu sene de 11 ili kapsayan dev projeler bir bir hayata geçirilecek. Bu yıl için planlanan 584 milyar liralık ödenek kapsamında 11 ilde sağlıktan turizme kadar birçok başlıkta milyar liralık yeni yatırımlar devreye alınacak.