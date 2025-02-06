Deprem konutlarında son durum! TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur A Haber’de
Türkiye, 2 yıl önce şubat ayında asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin acısıyla sarsıldı. Adıyaman'daki inşa çalışmalarını A Haber muhabiri Mehmet Karataş’ın konuğu olan TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur anlattı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde fen azla yıkımın olduğu adreslerden birisi de Adıyaman'dı. Aradan geçen 2 yılda en büyük inşanın en büyük çalışmaların da yapıldığı adreslerden biri oldu ki zaten Türkiye'nin en büyük konut şantiye alanında yine Adıyaman'da bulunuyor.
Adıyaman merkezde bululnan Örenli Mahallesi'nde 3 bin 34 konut yapıldı ve hak sahiplerine teslim edildi. Bölgede çalışmalar kesintisiz olarak sürüyor. Devlet ve milletin ele ele verdiği çalışmaları TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur A Haber'de anlattı.
TOKİ ADIYAMAN'DA NELER YAPTI?
Mustafa Levent Sungur: 6 Şubat'ta hayatını kaybeden vatandaşlarımıza başsağlığı diliyorum yakınlarına sabırlar niyaz ediyorum. Bu alanda 3 bin 34 konutu Adıyaman Örenli'de tamamını teslim ettik. Dolayısıyla bu alanda hayat tamamen başlamış durumda. Ben ülke genelindeki bir rakamdan size bilgi vermek isterim. Toplamda 453 bin hak sahibimiz için Çevre Şehircilik Bakanlığımızın koordinasyonunda Emlak Konut, TOKİ, İlbank, Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüzle birlikte toplamda 453 bin konutun tamamının inşaatları başlatıldı. Şu an biz Toplu Konut İdaresi olarak 347 bin konutun inşa faaliyetini yürütüyoruz.
Bu 347 bin konutun tamamı inşaatları başladı ve toplamda biz 24 Ocak itibariyle de 201 bin konutun teslimini yapmış durumdayız. İçinde bulunduğumuz bu 3 bin 34 konutta bunların içerisinde tamamı teslim edilmiş olarak yer alıyor.
YAŞAM ALANI OLARAK İNŞA EDİLDİ
Tabi ki burada şunu da belirtmek istiyorum. Bunlar sadece konutlar olarak inşa edilmiyor. Bu alanların tamamına hizmet verecek, sosyal donatılar ile birlikte ticarethaneleri, camisi, okulu, spor alanları, yeşil alanları yapılıyor. Burada bir önemli bir sosyal tesis yapıyoruz. Bunlar aynı zamanda işte taziye evi olarak, burada işte çocuklarımızın faaliyet gösterebilecekleri alanlar olarak tasarlanıyor. Yine bu bölgede özellikle çok ihtiyaç duyulan fırın inşaatımız burada şu an devam ediyor. Dolayısıyla bu alanları birer sadece konut alanları olarak değil aynı zamanda vatandaşların bütün ihtiyaçlarını karşılayacak bir yaşam alanı olarak inşa ediyoruz.
İHTİYAÇLARI KARŞILAYACAK KONUTLAR
Özellikle deprem konutu olarak yapıldığı için 3+1 konutlar olarak yapılıyor. Tamamında bütün dairelerimiz özellikle vatandaşlarımızın kullanım ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte büyüklükleriyle içinde bulundurduğu fonksiyonları ile ona göre tasarlanıyor. Bu 3+1 daireler aslında baktığınızda toplamda brüt 105 metrekare net olarak 90 metrekare olan daireler ama yapım tasarımları olarak bir ailenin ihtiyaç duyabileceği bütün alanlar var.