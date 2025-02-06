Deprem konutlarında son durum! TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur A Haber’de

Kahramanmaraş merkezli depremlerde fen azla yıkımın olduğu adreslerden birisi de Adıyaman'dı. Aradan geçen 2 yılda en büyük inşanın en büyük çalışmaların da yapıldığı adreslerden biri oldu ki zaten Türkiye'nin en büyük konut şantiye alanında yine Adıyaman'da bulunuyor.

Adıyaman merkezde bululnan Örenli Mahallesi'nde 3 bin 34 konut yapıldı ve hak sahiplerine teslim edildi. Bölgede çalışmalar kesintisiz olarak sürüyor. Devlet ve milletin ele ele verdiği çalışmaları TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur A Haber'de anlattı.

TOKİ ADIYAMAN'DA NELER YAPTI?

Mustafa Levent Sungur: 6 Şubat'ta hayatını kaybeden vatandaşlarımıza başsağlığı diliyorum yakınlarına sabırlar niyaz ediyorum. Bu alanda 3 bin 34 konutu Adıyaman Örenli'de tamamını teslim ettik. Dolayısıyla bu alanda hayat tamamen başlamış durumda. Ben ülke genelindeki bir rakamdan size bilgi vermek isterim. Toplamda 453 bin hak sahibimiz için Çevre Şehircilik Bakanlığımızın koordinasyonunda Emlak Konut, TOKİ, İlbank, Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüzle birlikte toplamda 453 bin konutun tamamının inşaatları başlatıldı. Şu an biz Toplu Konut İdaresi olarak 347 bin konutun inşa faaliyetini yürütüyoruz.