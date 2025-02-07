Esenyurt’ta panik anlar! Kafeterya alevlere teslim oldu

Yangın saat 22.30 sıralarında Osmangazi Mahallesi Esen Caddesi üzerindeki bir parkın içinde bulunan kafeteryada meydana geldi.



Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek kafeteryanın tamamını sardı.



Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri geldi. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın söndürüldü.



Yangın sonrasında kafeterya kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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