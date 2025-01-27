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Konya'da çöken binanın enkazından 5 saat sonra kurtulanlar dehşeti anlattı! "Işığı görünce yeniden doğmuş gibi hissettim"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 27.01.2025 18:10 Güncelleme: 27.01.2025 18:55
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Konya’da çöken binanın enkazından 5 saat sonra kurtulanlar dehşeti anlattı! Işığı görünce yeniden doğmuş gibi hissettim

Geçtiğimiz günlerde (24 Ocak 2025) Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde 4 katlı bina çökmüştü. Arama kurtarma çalışmalarında 3 kişi sağ olarak çıkarılmış, 2 kişinin de cansız bedenine ulaşılmıştı. Binanın enkazından çıkarılanlar yaşadıkları dehşeti anlattı. Enkazdan yaklaşık 5 saat sonra çıkarılan Muhammed Cedan, 'Ekiplerin bizi kurtarmaları için Allah'a dua ediyordum. Ölümün saati geldiyse yapacak bir şey yok. Enkazın içinde ışığı görünce yeniden doğmuş gibi hissettim' dedi. İşte detaylar...

Enkazdan 7 saat sonra çıkarılan 17 yaşındaki Ahmet Cedan, oturdukları apartmana geldiği sırada insanların sokakta olduğunu, binadan sesler gelmesi üzerine evlerin boşaltıldığını söyledi.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

Akrabalarını çıkarmak için daireye çıktığını anlatan Cedan, "Amcamı ve ailesini çıkarmak için içeri girdim, bina üstümüze göçtü. Abim ve yengem içerde kaldı. Onlar vefat etti. Allah razı olsun bizi kurtardılar. Evden çocukları çıkardık, geri girdim. Enkazın altında kaldım." dedi.

Enkazdan yaklaşık 5 saat sonra çıkarılan Muhammed Cedan (23) ise kendisini çıkaran kurtarma ekiplerine teşekkür etti.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

"IŞIĞI GÖRÜNCE YENİDEN DOĞMUŞ GİBİ HİSSETTİM"

Tedavisinin ardından taburcu edildiğini aktaran Cedan, "Bina göçerken telefon yanımdaydı. Işığını fark ettik. Bizi aradılar. Hangi noktada olduğumu sordular, 'Dış kapıya yakınım' dedim. Sonra sesleri duyuyordum, kazmaya başladılar ve buldular. Enkaz altında 4-5 saat kadar kaldım. Ekiplerin bizi kurtarmaları için Allah'a dua ediyordum. Ölümün saati geldiyse yapacak bir şey yok. Enkazın içinde ışığı görünce yeniden doğmuş gibi hissettim. Üstüme bir şey devrilmedi, düştüm. Hareket edecek az bir alan vardı." diye konuştu.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

"ÜSTÜMÜZE BİR ŞEYLER ALIP ÇIKMAYA ÇALIŞIYORDUK"
Muhammed'in babası Halid Cedan (49) da 2 akrabasının vefatıyla büyük üzüntü yaşadığını belirterek, "Zile kimse basmadı. Yemek yedik, çocuklar işten geldi. Sonra komşular evlerini terk ediyor, herkes dışarı çıkıyordu. Biz de bunun üzerine üstümüze bir şeyler alıp çıkmaya çalışıyorduk. Ahmet, çocukları çıkardı. Mutfaktan çıkarken bina yıkıldı. Kapıdan tutunmaya çalıştım. Sonra bir anda karanlık çöktü. İçerde 5 kişi kaldık. Yan binada tamirat vardı galiba." ifadelerini kullandı.

Cedan, ihbar üzerine kısa sürede arama kurtarma çalışmalarının başlamasından ve kurtarılmasından dolayı gösterilen çabaya teşekkür etti.

NE OLMUŞTU?
Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde 24 Ocak'ta bir binanın çöktüğü ihbarı üzerine bölgeye AFAD, 112 Acil Sağlık, UMKE, polis ve jandarma ekibi sevk edilmiş, arama kurtarma çalışmalarında 3 kişi sağ olarak çıkarılmış, 2 kişinin de cansız bedenine ulaşılmıştı.

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