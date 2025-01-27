Konya'da çöken binanın enkazından 5 saat sonra kurtulanlar dehşeti anlattı! "Işığı görünce yeniden doğmuş gibi hissettim"

(Fotoğraf: AA)

Akrabalarını çıkarmak için daireye çıktığını anlatan Cedan, "Amcamı ve ailesini çıkarmak için içeri girdim, bina üstümüze göçtü. Abim ve yengem içerde kaldı. Onlar vefat etti. Allah razı olsun bizi kurtardılar. Evden çocukları çıkardık, geri girdim. Enkazın altında kaldım." dedi.

Enkazdan yaklaşık 5 saat sonra çıkarılan Muhammed Cedan (23) ise kendisini çıkaran kurtarma ekiplerine teşekkür etti.