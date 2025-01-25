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Konya’da 4 katlı bina çöktü! Enkaz altında sevinç sohbeti

Konya'nın Selçuklu ilçesinde 4 katlı bina çöktü. enkaz altında 5 saat sonra sağ olarak kurtulan Muhammed Cedan ve Halid El Cedan'a ulaştığı andaki mutlulukları ve sevinçli bir şekilde yaptıkları sohbet kameralara yansıdı. Öte yandan binada oturan vatandaşlar korku dolu anları anlatırken, 3 önce kolonların çatladığını belirtti.

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.01.2025 08:06
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Konya’da 4 katlı bina çöktü! Enkaz altında sevinç sohbeti

Konya'da yıkılan 4 katlı apartmanda arama kurtarma çalışması yapan ekiplerin, enkaz altında 5 saat sonra sağ olarak kurtulan Muhammed Cedan (24) ve Halid El Cedan'a (55) ulaştığı andaki mutlulukları ve sevinçli bir şekilde yaptıkları sohbet kameralara yansıdı.

ENKAZ ALTINDA SEVİNÇ SOHBETİ!

Enkaz altındakilerden birinin elini görüp tutan arama kurtarma ekibi, "Eli tuttum eli. Allah'ın izniyle seni çıkartacağım seni. Hiç canını sıkma tamam mı?" diyerek moral vermeye çalıştı.

Enkaz altında sevinç sohbeti (DHA)Enkaz altında sevinç sohbeti (DHA)

Ardından diğer kazazedeyi görünce de "O merhaba dostum. Maşallah. Allah'ın izniyle bendesin, sıkıntı yok" diye onu da telkin edip su verdi.

Enkaz altında sevinç sohbeti (DHA)Enkaz altında sevinç sohbeti (DHA)

Bu arada moloz yığınları arasındaki Suriyeli kazazede AFAD görevlisine sakin bir sesle, "Hoş geldin ağabey" diye seslendikten sonra gülümsedi.

Enkaz altında sevinç sohbeti (DHA)Enkaz altında sevinç sohbeti (DHA)

Kurtarma görevlisi su uzattığı kazazedelere fazla içmemeleri konusunda uyarıda bulundu.

Çöken binadan eşini ve çocuğunu son anda çıkartan Muhammet Veli Kahya, komşularını kurtarmak için döndüğü sırada binanın çöktüğünü söyledi.

Konya'da 4 katlı bina çöktüKonya'da 4 katlı bina çöktü

ANAHTARI OLMADIĞI İÇİN BİNAYA GİREMEDİ

Binanın birinci katında 7 kişilik ailesiyle kalan 22 yaşındaki Muhammed Veli Kahya, yaptığı açıklamada, büyük korku yaşadıklarını söyledi.

İş yerinde çalıştığı sırada aldığı haber üzerine evine geldiğini söyleyen Kahya, "Eşim 'Bina sallanıyor çabuk gel' dedi. Bina çökmeden geldim, ailem ve komşuların çoğu çıkmış, İnsanları uzaklaştırdım. Toplam 5 dakika sürmedi. Balkondan bakanlar vardı, onlara seslendik, çoğu çıktı. Ben de kapının önündeydim, eve çıkacaktım. Baktım anahtar yok. Bina bir anda gözümün önünde çöktü." diye konuştu.

Konya'da 4 katlı bina çöktüKonya'da 4 katlı bina çöktü

"3 GÜN ÖNCE BİNA YIKILABİLİR DEMİŞLERDİ"

Binada oturan Faik Dal ise kendilerini kapıcının uyardığını anlatarak, "Kız arkadaşımla oturuyorduk. Kapıcı geldi ve kolanlar çatlıyor hemen binadan çıkın dedi. 3 gün önce zaten söylemişlerdi bina yıkılabilir diye. Bizde dışarıya çıktık ve 45 dakika kadar dışarıda bekledik. Sonra binadan çatırtılar geldi ve biranda çöktü." diye konuştu.

Konya Selçuklu’da bina çöktü!Konya Selçuklu’da bina çöktü! KONYA SELÇUKLU'DA BİNA ÇÖKTÜ!

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