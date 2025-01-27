Gaziantep’te motosiklet kazası: 2 ölü

Nurdağı ilçesinin Sakçagözü mahallesi Atatürk Caddesi üzerine meydana gelen olayda, Yusuf Gilgil ve arkadaşı Ökkeş Özmiço, kullandıkları motosikletin kontrolü kaybederek refüjdeki ağaca çarptı. Feci kazayı görenler durumu 112 Acil Yardım Hattına bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede iki gencin de yaşamlarını yitirdiği belirlendi.