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Gaziantep'te motosiklet kazası: 2 ölü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.01.2025 19:02
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Gaziantep’te motosiklet kazası: 2 ölü

Gaziantep’te kontrolden çıkarak orta refüjdeki ağaca çarpan motosikletin üzerinde bulunan 2 genç yaşamını yitirdi.

Nurdağı ilçesinin Sakçagözü mahallesi Atatürk Caddesi üzerine meydana gelen olayda, Yusuf Gilgil ve arkadaşı Ökkeş Özmiço, kullandıkları motosikletin kontrolü kaybederek refüjdeki ağaca çarptı. Feci kazayı görenler durumu 112 Acil Yardım Hattına bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede iki gencin de yaşamlarını yitirdiği belirlendi.

Gaziantep'te motosiklet kazası: 2 ölüGaziantep'te motosiklet kazası: 2 ölü

AK Parti Nurdağı Belediye Meclisi üyesi Cihan Gilgil'in oğlu olduğu öğrenilen Yusuf Gilgil ve arkadaşı Ökkeş Özmiço'nun cesetleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Gaziantep’te motosiklet kazası: 2 ölü Gaziantep’te motosiklet kazası: 2 ölü Gaziantep’te motosiklet kazası: 2 ölü
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