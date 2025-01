Antalya’da yangın: Bütün apartman alevler içinde! Mahsur kalan işçiler kurtarıldı | Görgü tanığı A Haber’de

Antalya'da yangın: Bütün apartman alevler içinde! Mahsur kalan işçiler var

MAHSUR KALAN İŞÇİLER KURTARILDI

Binanın üst katında mahsur kalan işçiler kurtarıldı. Mahsur kalan işçiler için ilk etapta vinçlerle kurtarma çalışması yapıldı.

Antalya'da yangın: Bütün apartman alevler içinde! Mahsur kalan işçiler kurtarıldı

İŞTE YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ

Binadaki yangının kaynak makinesinden çıktığı ortaya çıktı.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Ahmet Barış Göçmez ve İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Latif İşcen A Haber'de açıklamalarda bulundu.

(FOTO: DHA )

ALANYA KAYMAKAMI ÜRKMEZER: İÇERİDE ŞU AN KİMSE YOK

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için bölgede çalışmaları sürerken, Alanya Kaymakamı Ürkmezer yangına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kaymakam Ürkmezer, "Yangın başladığı andan itibaren ekiplerimiz hemen müdahale etti. İlk aldığımız bilgi en başta 4 işçi vardı. Şu anda bütün arkadaşların dışarıda olduğu bilgisini aldık ve 3 kişi yoğun duman sebebiyle hastaneye kaldırıldı. İçeride şu anda kimse yok. İnşaat halinde, B Blok'tan C Bloğa da sıçradı ancak oradaki ekipler müdahale ediyorlar. İnşaat halinde olduğu için alt katlarda yataklar ve malzemelerden sıçrama söz konusu. Şu an için önemli olan can kaybının olmaması. Bütün ekiplerimiz çalışıyor, müdahaleye devam ediyoruz" dedi.