Antalya'da yangın: Bütün apartman alevler içinde! Mahsur kalan işçiler kurtarıldı | Görgü tanığı A Haber'de
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir binada çıkan yangın panik yarattı. Yangının meydana geldiği bölgeden çıkan siyah dumanlar gökyüzünü kapladı. Tadilat için işçilerin olduğu binaya itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında mahsur kalan işçilerin kurtarıldığı açıklanırken, yangının kaynak makinesinden çıktığı ortaya çıktı. Görgü tanığı Osman Baysan A Haber'de açıklamalarda bulundu.
Alanya'da 9 katlı bir otel inşaatında saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. İşçilerin de binada bulunduğu yangına ilk müdahaleyi, çevredekiler yaptı.
SİYAH DUMANLAR GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI
Yangının meydana geldiği bölgeden çıkan siyah dumanlar gökyüzünü kapladı.
GÖRGÜ TANIĞI OSMAN BAYSAN A HABER'DE
Görgü tanığı Osman Baysan A Haber'de açıklamalarda bulundu.
Baysan, "Burada yaşıyorum yangın olduğu yere ise yakınım zaten. Dumanlar yükselmişti. Otel tadilat çalışması sırasında yangın çıktı. Dört işçiler içeride mahsur kalmıştı onlarda kurtarıldı. Ben itfaiyeden sonra olay yerine geldim. İçerideki mahsur kalan işçiler, balkona çıkmış. İçeride şu an başka işçi yok, tüm işçiler kurtarıldı. Yangın şu an tamamen kontrol altına alınmak üzere. Sanırım 1-2 saat içinde yangın tamamen kontrol altına alınacak. Çünkü çok fazla itfaiyeci burada. Bu bölgede inşaatı devam eden bir otel yok." ifadelerini kullandı.
MAHSUR KALAN İŞÇİLER KURTARILDI
Binanın üst katında mahsur kalan işçiler kurtarıldı. Mahsur kalan işçiler için ilk etapta vinçlerle kurtarma çalışması yapıldı.
İŞTE YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ
Binadaki yangının kaynak makinesinden çıktığı ortaya çıktı.
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Ahmet Barış Göçmez ve İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Latif İşcen A Haber'de açıklamalarda bulundu.
ALANYA KAYMAKAMI ÜRKMEZER: İÇERİDE ŞU AN KİMSE YOK
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için bölgede çalışmaları sürerken, Alanya Kaymakamı Ürkmezer yangına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kaymakam Ürkmezer, "Yangın başladığı andan itibaren ekiplerimiz hemen müdahale etti. İlk aldığımız bilgi en başta 4 işçi vardı. Şu anda bütün arkadaşların dışarıda olduğu bilgisini aldık ve 3 kişi yoğun duman sebebiyle hastaneye kaldırıldı. İçeride şu anda kimse yok. İnşaat halinde, B Blok'tan C Bloğa da sıçradı ancak oradaki ekipler müdahale ediyorlar. İnşaat halinde olduğu için alt katlarda yataklar ve malzemelerden sıçrama söz konusu. Şu an için önemli olan can kaybının olmaması. Bütün ekiplerimiz çalışıyor, müdahaleye devam ediyoruz" dedi.
Yangına tanık olan bir vatandaş, "Burası bir otel inşaatı. Alt kattan çıktı yangın. İnşaattaki işçiler zar zor kurtuldu. Dün Bolu'da, bugün burada. Yarın nerede olacak bilmiyoruz" diye konuştu.
Öte yandan yangının ilk çıktığı anlara ait dron görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde inşaat halindeki binanın alev alev yanma anları ve itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği anlar yer aldı.
Çıkan yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı.