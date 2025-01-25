Konya’da çöken binada patlama ve kolon kesme şüphesi! Mimar Nihat Şen A Haber’de
Konya’da çöken 4 katlı binada arama kurtarma çalışmaları devam ederken 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Binanın yıkılmadan önce ortaya çıkan görüntülerine dikkat çeken kentsel dönüşüm uzmanı mimar Dr. Nihat Şen dükkan kepengi yüzünden taşıyıcı sistemlere zarar verilmiş olabileceğini belirtip A Haber canlı yayınında önemli bilgiler paylaştı. Nihat Şen, Türkiye’de acil olarak Afet İşleri Bakanlığı’nın kurulması gerektiğini söyledi.
Konya'da geçtiğimiz akşam saatlerinde çöken 4 katlı bina ile ilgili arama kurtarma çalışmaları sürerken kentsel dönüşüm uzmanı mimar Dr. Nihat Şen, A Haber canlı yayınında binanın çöküşüne neden olabilecek ihmal ve olası patlama şüphelerine dikkat çekti.
Spikerimiz Merve Özkan'ın sunduğu Ajans Hafta Sonu programında konuşan Nihan Şen, dükkan kepengi yüzünden taşıyıcı sistemlere zarar verilmiş olabileceğini söyleyip Türkiye'de acil olarak Afet İşleri Bakanlığı'nın kurulması gerektiğini belirtti.
HANGİ İHMALLER SÖZ KONUSU? PATLAMA ŞÜPHESİ…
Kentsel dönüşüm uzmanı mimar Dr. Nihat Şen: Tabii ekonomik ömrünü yitirmiş bir bina. 1992 yılında inşaat ruhsatını almış, 1994 yılında iskanını almış. 30 yıllık bir binadan bahsediyoruz. Ve o günkü teknikle o günkü malzemeyle yapılan bir bina. Giriş katı tamamen iş yeri, üstündeki üç katta ise ikametlerinin olduğunu görüyoruz. Tabii binanın yıkılmasının birçok sebebiyeti olabilir. Şimdi deprem yok, yer sarsıntısı yok ve bu bina maalesef çöktü. Tabii teknik incelemeler neticesinde ancak doğru bilgiyi verebiliriz ama ilk baktığımızda gözlemlerimize göre zemin katının ticaret olduğu bölgelerde yani biz yumuşak kat dediğimiz zemin katta sanıyorum bilgisizce yapılan tadilatlar, binanın taşıyıcı sistemine verilen zararlar nedeniyle binanın çökme ihtimalinin olduğunu söylüyorum. Tam çökme esnasından önce patlamaya benzer bir şey de var. Tam emin değiliz o konuda. O patlama eğer olduysa patlamanın sarsıntısıyla bile binada oluşan, taşıyıcı sisteminde oluşan bir zafiyet binanın çökmesine neden olmuş olabilir.
KEPENK İÇİN KOLONA ZARAR VERİLMİŞ
Hatta arkadaşlarımız biraz daha yakın gösterirse orada başka bir iş yerinin kepenginin mekanizmasının olduğu bölgede bir kolon var. O kolonda sanırım bir zedelenme var. Kepengin motorunun yerleştirilmesi için kolon kiriş bölgesine yakın bir bölgede betonarmede bir kırım söz konusu. Eğer arkadaşlar onu tespit edebilirse iyi olur.
Sol tarafa yıkılmasının nedenlerinden biri demek ki o bölgede binanın taşıyıcı sisteminde bir zafiyet oluşmuş. Bu duvarların dahi bir taşıyıcı sistem elemanı olduğunu unutmayalım. Bu nedenle bu tip tadilatlarda mutlaka ilgili idareden tadilat ruhsatının alınması gerekiyor. İlgili teknik arkadaşlar bu incelemeyi yaptıktan sonra ancak gerekli tadilatlara veya nerelerde tadilat olabileceğinin müsaadesini verirler. Bu ve bunun benzeri gibi birçok olaya hep beraber şahitlik ediyoruz.
DUVAR YIKIMI BU KADAR KOLAY DEĞİL
Konya'da hatırlarsanız bir bina daha çökmüştü daha önceki zamanlarda işte deprem olmadan. Bir de burada hepimize sorumluluk düşüyor. Vatandaşlarımız maalesef bu konularda biraz duyarsız. Bu kadar basit olmamalı. Duvarların yıkımı bu kadar kolay değildir. Hele eğer kaldırıdıysa, kolon kaldırılması büyük bir faciadır. Bir kirişin, kolon birleşim yerlerinde tesisat geçirilmesi, kirişlerin içinden boruların geçirilmesi dahil çok sakıncalıdır. İşte ekonomik ömrünü de yitirmiş bugünkü yönetmeliğe uygun olmayan bir beton mukavemeti ile karşı karşıyayız. Laboratuvar sonuçları bunu mutlaka verecektir ama bu olay gündüz vakti mesai saatleri içinde olsaydı çok daha üzücü olayları yaşayabilirdik.
Vatandaşlarımızın bir bölümü bu binanın yıkımından önce çıkan seslerden kaçabilenler kaçmış. Kaçamayanların bir bölümü sanırım merdiven holünde kaldılar ki yaralıların bazılarının ayaklarına baktığında ayakkabı görüyoruz. Bu da demektir ki merdiven hollerinden çıkarılmış. Tam dışarı çıkamamış vatandaşlarımız. İhmalkarlıklar üst üste. İşte üç gün önce maalesef Bolu'da gene acı bir olayı hep beraber yaşadık. Ama bir gerçek var; Türkiye'deki yapı stokumuzun büyük bir çoğunluğu maalesef doğal afetlere karşı güvenli olmadığı gibi bakın burada da maalesef bir deprem olmadı, bir yer sarsıntısı olmadı ve 4 katlı bir bina maalesef çöktü. Bunun nedenlerinden büyük bir bölümü binanın taşıyıcı sistemlerinde bilinçsizce yapılan tahribatlar, bilgisizce kaldırılan duvarlar ve bunun gibi tetikleyici nedenler olabilir.
AFET İŞLERİ BAKANLIĞI KURULMALI
Bakın kentsel dönüşüm tırnak içinde büyük harflerle söylüyorum; Ulusal güvenlik problemidir. Ulusal güvenlik problemleri olarak görülen bu konunun siyasi polemik haline getirilmeden kalıcı radikal alınacak kararlarla bir an evvel alan bazlı öncelikli bölgelerden başlamak üzere kentsel dönüşüme başlamamız lazım. Bunun içinde sadece 54 milyon vatandaşımızı ilgilendiren bir kentsel dönüşümün, Çevre ve Şehircilik İklim Bakanlığının bir başkanlığının altında bu problemi çözmek mümkün değil.
Sadece deprem, doğal afet olmayıp yağışlar, heyelanlar, seller, kuraklık hatta ve hatta küresel göç de bir önümüzdeki günlerde doğal afet olarak karşımıza çıkacağına göre, bu işin mutlaka bir Afet İşleri Bakanlığı'nın acil olarak hayata geçirilmesi lazım. Bir işin başarılı ve sürdürülebilir yapılabilmesi için de o işin maliyetinin, finansının ve ekonomisinin mutlaka çözülmesi gerekiyor. Bunun için de Türkiye'de özellikle kentsel can ve mal riski taşıyan alanların dönüşümünde ticari getirisi güdülmeyen kentsel dönüşüm çalışmaları için kentsel dönüşüm finansman bankasının hayata geçirilmesi lazım."