Konya’da çöken binada patlama ve kolon kesme şüphesi! Mimar Nihat Şen A Haber’de

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KEPENK İÇİN KOLONA ZARAR VERİLMİŞ

Hatta arkadaşlarımız biraz daha yakın gösterirse orada başka bir iş yerinin kepenginin mekanizmasının olduğu bölgede bir kolon var. O kolonda sanırım bir zedelenme var. Kepengin motorunun yerleştirilmesi için kolon kiriş bölgesine yakın bir bölgede betonarmede bir kırım söz konusu. Eğer arkadaşlar onu tespit edebilirse iyi olur.

Sol tarafa yıkılmasının nedenlerinden biri demek ki o bölgede binanın taşıyıcı sisteminde bir zafiyet oluşmuş. Bu duvarların dahi bir taşıyıcı sistem elemanı olduğunu unutmayalım. Bu nedenle bu tip tadilatlarda mutlaka ilgili idareden tadilat ruhsatının alınması gerekiyor. İlgili teknik arkadaşlar bu incelemeyi yaptıktan sonra ancak gerekli tadilatlara veya nerelerde tadilat olabileceğinin müsaadesini verirler. Bu ve bunun benzeri gibi birçok olaya hep beraber şahitlik ediyoruz.