Konya'da çöken bina! İhmal ve insan müdahalesi var mı?
Konya'da çöken 4 katlı binanın yıkılma nedeniyle ilgili suyun etkisi ve insan müdahalesi gibi faktörlere dikkat çeken Kentsel tasarımcı Talha Kös A Haber canlı yayınında önemli bilgiler verdi. İşte tüm detaylar…
Konya'da dün akşam saatlerinde binanın çökme nedenleri konuşulmaya devam ediliyor. Yapının altındaki işletmelerin binayı suya maruz bırakması ve olası insan hataları dikkat çekiyor. Bilirkişi raporundan sonra netleşmesi beklenen bir dizi olasılık üzerinde duruluyor.
A Haber spikeri Merve Özkan'ın sunduğu Ajans Hafta Sonu programına konuk olan kentsel tasarımcı Talha Kös binanın normal şartlarda betonarme ömrünü tamamlamadığına deprem ve benzeri bir etki olmadığına dikkat çekerek insan müdahalesi ile yıkım olabileceğini söyledi.
BİNANIN ÇÖKME ANI NE ANLATIYOR?
Kentsel tasarımcı Talha Kös: Burada arama çalışmaları 15 saattir devam etmekte. Tabii binanın ilk yıkılışına baktığımızda benim çıplak gözle gördüğüm binaya karşı cepheden baktığımızda sol kolonundan bir yıkılma başlamak suretiyle binanın tamamını yıkıldığını görüyoruz.
Ama bu bilimsel bir veri değil. Esas neticeler bilirkişiler gerekli numuneleri aldıktan sonra gerekli incelemeleri yaptıktan sonra ortaya çıkacaktır. Ama biz yine de olasılıklar üzerinden konuşabiliriz. Çünkü bizim bu değerlendirmeleri yapmamamızda fayda var. Yani bizlerin sayacağı sebepler de muhtemel başka binalarda da yıkılma sebepleri için geçerli sebepler olacaktır.
SUYUN BİNAYA OLAN ETKİSİ
Bir tanesi kolonlara insan müdahalesiyle ilgili bir endişemiz var. Bir diğeri dün gece o bölgeden bana bir bilgi geldi. Bir mimar arkadaşımız 15 Ocak'ta binanın altındaki dükkan buradan balık satın almak için girdiğini söyledi. Yarım saat mekanda bulunduğunu söyledi. Bu sebeplerin haricinde şöyle bir şey dikkatimi çekmiş. Burada bir balıkçı olduğu için devamlı suya maruz kalan bir dükkan var. 4 dükkanın birleştirilmek suretiyle orada satış yapan bir balıkçı var. Bir diğer sebep de binaların korozyon ve suya maruz kalması temel. Bunların bu binaların temelinin etrafındaki drenajların çok sağlıklı yapılmamış olması doğru değildir. Yani bina temeli suya maruz kalmış olabilir. Çünkü devamlı surette burada balıkçıdan dolayı bir suyla ilgili bir çalışma yapılıyor.
BİNA ALTINDAKİ İŞLETMELERİN DENETLENMESİ
Bu yapıların kesinlikle denetlenmesi gerekir. Çünkü bizde konut altı ticaret yerleri merkezi noktalardaki yapılanmalar var. Konut altı ticaretlerde de suyun çok kullanıldığı sektörlerin olması mümkün. Bu olabilir mi? Olabilir. Ama bu suyun bir drenajı için bir projelendirilmesi yani bunun projesinin ayrıca değerlendirilmesi gerekiyor. Bu da olası muhtemel sebeplerden biri olabilir diye düşünüyorum.
İNSANİ MÜDAHALE İLE YIKIM
Ayrıca bu bina şimdi yıkıldı. Binanın yaşı yıkılması için yani yaklaşık 30 yıllık bir bina. 30 yıllık bir normal şartlarda betonarme bina ömrünü tamamlamış sayılmaz. Yani böyle bir şey yok. Ondan sonra depremle ilgili bir yer sarsıntısı yok, rüzgar yok, fırtına yok, heyelan yok. Herhangi bir patlama söz konusu değil. Yani çok belli ki bir hatadan dolayı, bir insan müdahalesinden dolayı bu binanın maalesef böyle yıkıldığını gözlemliyoruz.
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