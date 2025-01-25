Konya’da çöken bina! İhmal ve insan müdahalesi var mı?

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SUYUN BİNAYA OLAN ETKİSİ

Bir tanesi kolonlara insan müdahalesiyle ilgili bir endişemiz var. Bir diğeri dün gece o bölgeden bana bir bilgi geldi. Bir mimar arkadaşımız 15 Ocak'ta binanın altındaki dükkan buradan balık satın almak için girdiğini söyledi. Yarım saat mekanda bulunduğunu söyledi. Bu sebeplerin haricinde şöyle bir şey dikkatimi çekmiş. Burada bir balıkçı olduğu için devamlı suya maruz kalan bir dükkan var. 4 dükkanın birleştirilmek suretiyle orada satış yapan bir balıkçı var. Bir diğer sebep de binaların korozyon ve suya maruz kalması temel. Bunların bu binaların temelinin etrafındaki drenajların çok sağlıklı yapılmamış olması doğru değildir. Yani bina temeli suya maruz kalmış olabilir. Çünkü devamlı surette burada balıkçıdan dolayı bir suyla ilgili bir çalışma yapılıyor.