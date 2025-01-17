17 Ocak 2025, Cuma
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Nevzat Bahtiyar'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.01.2025 13:46
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Nevzat Bahtiyar’ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

Diyarbakır'da, 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Nevzat Bahtiyar'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.

Nevzat Bahtiyar'ın avukatları Adnan Ataş ve Ali Eryılmaz, bir süre önce Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek üzere yargılamanın yapıldığı Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sundukları dilekçe ile müvekkillerinin tahliyesini talep etti.

Talebi değerlendiren Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi, Nevzat Bahtiyar ile ilgili Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 28 Aralık 2024'te verdiği tutukluluk halinin devamına dair kararında herhangi bir isabetsizlik bulunmadığına, verilen kararın usul ve yasaya uygun olduğuna kanaat getirerek, sanık avukatlarının yapmış olduğu tahliye talebini reddetti, sanığın tutukluluğunun devamına oy birliğiyle hükmetti.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 28 Aralık 2024'te görülen karar duruşmasında, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

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