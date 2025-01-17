Yangında mahsur kalan ev sahibini, itfaiyeciler kurtardı

Fatsa ilçesi Bolaman Mahallesi'nde, binanın 2'nci katında, saat 01.00 sıralarında yangın çıktı. Binadan alevlerin ve dumanların yükseldiğini gören mahallelinin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın büyümeden kontrol altına alınıp söndürülürken; yalnız yaşadığı öğrenilen ve evde mahsur kalan Mehmet Tekyıldız'ı da itfaiyeciler kurtardı. Tedbir amaçlı olarak sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülen Tekyıldız'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sobadan kaynaklı olarak çıktığı değerlendirilen yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.